„Nevěřím, že bohatství nebo věci, které vzejdou z mé kariéry, jsou moje. Takže až zemřu, mám to už tak nastavené, moje závěť je nastavená tak, že rodina ani nikdo jiný nedostane ani cent,” řekl Oliver Tree 25. dubna v podcastu Zach Sang Show. Vysvětlil, že všechny jeho peníze mají jít na podporu mladých umělců.
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Kdo byl Oliver Tree? Hudebník s šílenou ofinou zbožňoval kaskadérské kousky
Oliver Tree proslul nejen svou hudbou, ale i hudebními klipy plnými kaskadérských kousků a barevných kostýmů. Na Spotify měl 11 milionů posluchačů. Proslavily ho především písně jako Life Goes On, Miss You a Alien Boy.
Nadace na podporu mladých umělců
Před svou smrtí předvídal, že jeho hudba bude vydělávat i po jeho smrti, a svou závěť proto postavil tak, aby řešila i budoucí tantiémy. Zřídil nadaci Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses (Umělecké granty dr. Olivera Tree pro dětské talenty), která bude poskytovat podporu konkrétním talentovaným dětem podle rozhodnutí jejího výboru.
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Při srážce dvou vrtulníků zemřel zpěvák Oliver Tree. V létě měl hrát v Praze
Hudebník se u podcastera Zanga Sanga vyjádřil i k tomu, jak si jednou představuje finanční podporu svých vlastních dětí. „Moje žena ani děti nedostanou po smrti ani zas*aný cent,“ prohlásil. Své děti by prý podporoval natolik, aby ji umožnil studium, rozhodně by jim ale neservíroval všechno na stříbrné lžičce. Dodejme, že úvaha o rodině byla v tu chvíli hypotetická, Oliver Tree, pokud je známo, žádné děti nemá a ani není ženatý.
Ve vystoupení 25. dubna mluvil i o svém nejnovějším albu Love You Madly, Hate You Badly, které měl v červenci představit i v Praze. V první půli června odcestoval na turné do Brazílie. Krátce před smrtí sdílel video, na kterém hraje fotbal, jezdí na motorce a nechává si zarovnávat svou přísnou ofinu, zatímco mu sekunduje brazilský bavič a influencer Iae Break. Necelých 24 hodin nato zemřel při srážce dvou helikoptér nad Rio de Janeirem.