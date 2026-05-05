Uznávaný kanadský houslista a zpěvák Ashley MacIsaac podal na společnost Google občanskoprávní žalobu, v rámci níž se dožaduje odškodnění ve výši 1,5 milionu dolarů (cca 31 milionů korun). Tvrdí, že ho technologický gigant poškodil. Umělá inteligence Gemini totiž ve shrnutí jeho života a kariéry uvedla, že byl stíhám za několik trestných činů – sexuální napadení, ublížení na zdraví nebo obtěžování dítěte přes internet.
Trojnásobný držitel ceny Juno tak v žalobě u soudu v Ontariu uvedl, že Google nese plnou odpovědnost za tato pomlouvačná tvrzení.
„Jako tvůrce a provozovatel přehledu AI nese Google rovněž odpovědnost za škody a ztráty vyplývající z tohoto přehledu. Google věděl, nebo měl vědět, že přehled AI nebyl dokonalý a mohl poskytovat nepravdivé informace,“ stojí v MacIsaacově žalobě.
|
KOMENTÁŘ: Paní Streepová, vážně jste to celé hrála vy? Jak Oscary prověří vliv AI
Hudebník podle britského deníku The Guardian žaluje Google o půl milionu dolarů (10,5 milionu korun) jako náhradu obecné škody, o stejnou částku pak jako náhradu vzniklé škody a dalších 500 tisíc dolarů jako exemplární náhradu.
O nepravdivých informacích se MacIsaac dozvěděl, když mu organizátoři na jejich základě po apelu fanoušků zrušili koncert plánovaný na 19. prosince. Od té doby prý tato obvinění vyvolávají v umělci strach z veřejného vystupování.
„Kvůli tomu, za co mne označili, jsem se v rámci vystupování bál o svou bezpečnost. Nevím, jak dlouho mě to ještě bude pronásledovat,“ říká poškozený umělec. Podle žaloby se dosud žádné omluvy ze strany Googlu nedočkal.
|
Falešně uklidní, zbytečně vystresují, někdy vytočí lékaře. Ti radí, co s MUDr. Chatboty
Mluvčí internetové společnosti se k případu vyjádřil v prosinci, když hudebník začal o nepravdivých údajích mluvit: „Přehledy AI se často vylepšují, aby zobrazovaly nejužitečnější informace, a my významně investujeme do kvality odpovědí. Když nastanou problémy – například pokud naše funkce nesprávně interpretují webový obsah nebo opomíjejí určitý kontext – používáme tyto příklady ke zlepšení našich systémů a můžeme přijmout opatření v souladu s našimi zásadami.“
Jak dodává Guardian, Google nyní ve svém AI přehledu k MacIsaacovi uvádí: „Koncem roku 2025 a v roce 2026 se dostal do titulků zpráv kvůli podání žaloby na Google.“