Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

AI z něj omylem udělala delikventa. Slavný houslista nyní žaluje Google o miliony

Autor:
  17:09
Kanadský hudebník Ashley MacIsaac žádá po společnosti Google odškodné ve výši půl druhého milionu dolarů kvůli nepravdivému označení za sexuálního delikventa. Falešná informace, kterou omylem vytvořila umělá inteligence, vedla ke zrušení řady jeho plánovaných koncertů.
Fotogalerie3

Kanadský hudebník Ashley MacIsaac | foto: Profimedia.cz

Uznávaný kanadský houslista a zpěvák Ashley MacIsaac podal na společnost Google občanskoprávní žalobu, v rámci níž se dožaduje odškodnění ve výši 1,5 milionu dolarů (cca 31 milionů korun). Tvrdí, že ho technologický gigant poškodil. Umělá inteligence Gemini totiž ve shrnutí jeho života a kariéry uvedla, že byl stíhám za několik trestných činů – sexuální napadení, ublížení na zdraví nebo obtěžování dítěte přes internet.

Trojnásobný držitel ceny Juno tak v žalobě u soudu v Ontariu uvedl, že Google nese plnou odpovědnost za tato pomlouvačná tvrzení.

„Jako tvůrce a provozovatel přehledu AI nese Google rovněž odpovědnost za škody a ztráty vyplývající z tohoto přehledu. Google věděl, nebo měl vědět, že přehled AI nebyl dokonalý a mohl poskytovat nepravdivé informace,“ stojí v MacIsaacově žalobě.

KOMENTÁŘ: Paní Streepová, vážně jste to celé hrála vy? Jak Oscary prověří vliv AI

Hudebník podle britského deníku The Guardian žaluje Google o půl milionu dolarů (10,5 milionu korun) jako náhradu obecné škody, o stejnou částku pak jako náhradu vzniklé škody a dalších 500 tisíc dolarů jako exemplární náhradu.

O nepravdivých informacích se MacIsaac dozvěděl, když mu organizátoři na jejich základě po apelu fanoušků zrušili koncert plánovaný na 19. prosince. Od té doby prý tato obvinění vyvolávají v umělci strach z veřejného vystupování.

„Kvůli tomu, za co mne označili, jsem se v rámci vystupování bál o svou bezpečnost. Nevím, jak dlouho mě to ještě bude pronásledovat,“ říká poškozený umělec. Podle žaloby se dosud žádné omluvy ze strany Googlu nedočkal.

Falešně uklidní, zbytečně vystresují, někdy vytočí lékaře. Ti radí, co s MUDr. Chatboty

Mluvčí internetové společnosti se k případu vyjádřil v prosinci, když hudebník začal o nepravdivých údajích mluvit: „Přehledy AI se často vylepšují, aby zobrazovaly nejužitečnější informace, a my významně investujeme do kvality odpovědí. Když nastanou problémy – například pokud naše funkce nesprávně interpretují webový obsah nebo opomíjejí určitý kontext – používáme tyto příklady ke zlepšení našich systémů a můžeme přijmout opatření v souladu s našimi zásadami.“

Jak dodává Guardian, Google nyní ve svém AI přehledu k MacIsaacovi uvádí: „Koncem roku 2025 a v roce 2026 se dostal do titulků zpráv kvůli podání žaloby na Google.“

Vstoupit do diskuse

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Nejčtenější

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

KVÍZ: Nezapomenutelní Bohdalová s Dvořákem. Co vám utkvělo z legendárního Televarieté?

Silvestrovská připomínka Televarieté: Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová

Oslavenkyně Jiřina Bohdalová ztvárnila za svou dlouhou kariéru celou řadu postav, jež se nesmazatelně zapsaly do srdcí malých i velkých diváků. Svůj vtip a smysl pro komiku v minulosti uplatnila také...

Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herečka Tereza Ramba.

Letos je to dvacet let od chvíle, kdy se Tereza Ramba poprvé objevila na filmovém plátně. Za tu dobu si ji oblíbily tisíce diváků, získala Českého lva, ztvárnila desítky rolí. Přesto se stále může...

AI z něj omylem udělala delikventa. Slavný houslista nyní žaluje Google o miliony

Kanadský hudebník Ashley MacIsaac

Kanadský hudebník Ashley MacIsaac žádá po společnosti Google odškodné ve výši půl druhého milionu dolarů kvůli nepravdivému označení za sexuálního delikventa. Falešná informace, kterou omylem...

5. května 2026  17:09

RECENZE: I když není dokonalá, má komedie Ovce žerou první alespoň nápad

50 % Premium
Michal Balcar a Alena Doláková ve filmu Ovce žerou první (2026)

Pokud člověk nic nečeká, může být příjemně překvapen. To je případ autorské i režijní prvotiny Jana Musila Ovce žerou první, která se od jiných českých komedií vzácně liší: o něco jí totiž jde.

5. května 2026

Českou filharmonii povede londýnský rodák. Huw Humphreys nastoupí v září

Pozici uměleckého ředitele a generálního manažera České filharmonie bude od...

Pozici uměleckého ředitele a generálního manažera České filharmonie bude od září zastávat Huw Humphreys. Londýnský rodák bude odpovědný za plánování koncertní činnosti v České republice i v...

5. května 2026  14:53

RECENZE: Erotické napětí je pryč. Krásu i dekadenci přehlušily technické nedostatky

Teresa Schel v představení Sen o říši krásy v českokrumlovské Zámecké jízdárně

Sobotní premiéra inscenace dekadentního Snu o říši krásy, kterou Jihočeské divadlo nazkoušelo v českokrumlovské Zámecké jízdárně, provázely problémy s nazvučením a celková nesouhra souboru. Je možné,...

5. května 2026  14:26

KOMENTÁŘ: Paní Streepová, vážně jste to celé hrála vy? Jak Oscary prověří vliv AI

Premium
Meryl Streepová na Oscarech (Los Angeles, 4. března 2018)

Přece jen na té zlověstné umělé inteligenci asi něco bude, když se kvůli ní odhodlala k činu i tak tradiční organizace jako americká filmová akademie, udílející nejžádanější filmové ceny Oscar.

5. května 2026

Baletní mistr Jiří Bubeníček nastoupil ke Klempířovi. Působí jako náměstek za SPD

Jiří Bubeníček

Náměstkem ministra kultury za SPD se od 4. května stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, politické vedení úřadu je tak nyní...

5. května 2026  12:23

Damon, Pattinson a boj s kyklopem. Letní filmová událost Odyssea láká trailerem

Matt Damon ve filmu Odyssea

V pondělí měl v pořadu The Late Show with Stephen Colbert premiéru nový trailer očekávaného velkofilmu Odyssea režiséra Christophea Nolana. V ukázce je mimo jiné k vidění boj Matta Damona v roli...

5. května 2026  11:39

Netflix potvrdil nové Stranger Things. O čem budou a kdy se budou vysílat?

Záběr z první série Stranger Things: Tales from ‘85

Jen pár dní po premiéře animovaného spin-offu seriálu Stranger Things s názvem Tales from the ’85 Netflix potvrdil plány na druhou řadu. Tým se bude muset poprat s dalším paranormálním nebezpečím...

5. května 2026  11:13

Oslava jubilea. Do Prahy přijede metalová pětice Five Finger Death Punch

Kapela Five Finger Death Punch

Americká groovemetalová kapela Five Finger Death Punch oznámila světové turné k 20. výročí vzniku, v rámci něhož vystoupí 31. ledna 2027 v pražské O2 areně. Společnost ji budě dělat speciální host,...

5. května 2026  11:02

RECENZE: Odškrtnout si a jít dál. Koncert Erica Claptona připomínal návštěvu muzea

Premium
Koncert kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona

Jeden z největších žijících rockových kytaristů Eric Clapton se po čtyřech letech vrátil do pražské O2 areny s víceméně totožně sestaveným setlistem, v němž dva „elektrické“ bloky svíraly akustický....

5. května 2026  9:57

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Čarodějův učeň, Princ z Persie či Farma zvířat. Co přinese letošní Anifilm

Z filmu Vlkochodci

Na pět set titulů uvede 25. mezinárodní festival animovaných děl Anifilm, který se koná od 5. do 10. května v Liberci. Hlavním tématem jsou legendy a mýty, na zahájení se představí Cirk La Putyka,...

5. května 2026  8:17,  aktualizováno  9:17

Mág popu Petr Hapka naplno žil i miloval, jeho talent první rozpoznal Oldřich Nový

Premium
Hudební skladatel Petr Hapka zemřel v listopadu 2014.

Bouřlivák české popmusic, bohém a provokatér, jehož hudba i hlas jsou nenapodobitelné. Petr Hapka měl v sobě mnoho talentů a také mnoho protikladů – byl fanfarón i introvert, byl sebestředný, ale...

4. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.