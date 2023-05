Hudební průmysl řeší, co s AI. Sting je proti, Pet Shop Boys se těší

„Stavební kameny hudby patří nám, lidským bytostem,“ řekl Sting BBC. „Bude to bitva, kterou my všichni budeme muset svést v několika příštích letech - bránit svůj lidský kapitál proti AI,“ řekl Sting v půlhodinovém rozhovoru před čtvrtečním převzetím hudební Ceny Ivora Novella.

Podle BBC se Sting takto vyjádřil poté, co byla při tvorbě mnoha písní využita umělá inteligence ke „klonování“ vokálů slavných umělců.

Například v únoru použil francouzský dýdžej David Guettta technologii k přidání hlasu amerického rappera Eminema do jedné ze skladeb. V dubnu se zase internetem šířil falešný duet kanadských zpěváků známých pod pseudonymy Drake a The Weekend. Nakonec byl stažen ze streamovacích služeb po stížnosti společnosti Universal Music Group, která vydává i Stingovu hudbu.

„Je to podobné, jako když se dívám na film s CGI (počítačem vytvořené obrazy). Vůbec to na mě nezapůsobí,“ řekl Sting. „Okamžitě se začnu nudit, když vidím počítačem vytvořený obraz. Řekl bych, že to cítím stejně u hudby vyrobené AI,“ dodal slavný tvůrce, interpret a někdejší baskytarista rockové skupiny The Police.

„Možná to funguje u elektronické taneční hudby. Ale u písní, při vyjadřování emocí, si nemyslím, že by mě to dojalo,“ dodal zpěvák.

Hudební průmysl proti umělé inteligenci rychle mobilizoval. Vytvořil skupinu nazvanou Human Artistry Campaign (Kampaň za lidské umění) a varoval, že firmy vytvářející umělou inteligenci porušují autorská práva tím, že svůj software zkoušejí na komerční hudbě.

Stále se vedou debaty, zda hudba napsaná AI může podléhat autorskému právu. Například podle anglického zákona teoreticky může být chráněna. Americký úřad pro ochranu autorských práv však nedávno rozhodl, že umění vzešlé z AI, včetně hudby, nelze chránit autorskými právy, „protože nejde o produkt lidské tvorby“.

Někteří hudebníci novou technologii neodmítají. Frontman Pet Shop Boys Neil Tennant nedávno řekl, že AI by mohla hudebníkům pomoci překonávat tvůrčí krizi. „Máme píseň, pro kterou jsme v roce 2003 napsali refrén a nikdy jsme ji nedokončili, protože jsem nemohl přijít na žádné verše,“ řekl Tennant stanici Radio Times. „Ale teď s AI tomu můžete poskytnout napsané úryvky, stisknout tlačítko a máte vyplněná prázdná okénka. Pak to můžete přepsat, ale přesto by to mohla být pomůcka,“ domnívá se Tennant.

Sting s popovým kolegou souhlasí do jisté míry. „Pomůcky jsou užitečné, ale musíme je ovládat,“ zdůraznil. „Nemyslím si, že můžeme automatům dovolit jen tak převzít vedení. Musíme být ostražití,“ tvrdí Sting.