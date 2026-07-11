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Od rapu po ambient. Deset domácích desek, které právě vyšly

Tereza Hrabinová
  8:00
Katarzia na svém sedmém studiovém albu Pozvi ma, neprídem otevírá témata...

Katarzia na svém sedmém studiovém albu Pozvi ma, neprídem otevírá témata samoty, mezilidských vztahů i dospělosti. | foto: Hana Knížová

Nové album Petra Linharta má název Šénau. Obsahuje jedenáct skladeb...
Rapové duo P/\ST vydalo své páté studiové album FOTR, na němž se mimo jiné...
Druhé album kapely Moře dní s názvem Barevná továrna přináší bohatší aranže i...
Václav Havelka vydal své první sólové album po sedmnácti letech působení v čele...
10 fotografií
Rap, alternativní rock, folk, ambient, alt-pop i experimentální elektronika. Domácí hudební scéna v posledních týdnech nabídla řadu nových alb zavedených jmen i začínajících interpretů. Přinášíme přehled deseti nahrávek, které by vám neměly uniknout.

Obsah

P/\ST

  • Název alba: FOTR
  • Label: TYNIKDY
  • Vydání: 29. května 2026

Tip redakce: Vemte to za mě, Je mi třicet nejdu nikam, Ladovská zima

Koncerty:

  • 17. července – Ostrava, Colours of Ostrava
  • 23. července – Bratislava, Pink Whale
  • 24. července – Košice, 66 Hodín
  • 25. července – Pelhřimov, Sk8core Showdown
  • 27. července – Uherské hradiště Letní filmová škola
  • 1. srpna – Veselí nad lužnicí, Veselské pískovny
  • 6. srpna – Brno, Pop messe
  • 7. srpna – Skalica (SK) Maringota fest
  • 22. srpna – Frymburk u Lipenské přehrady Bartoloměj fest
  • 28. srpna – Týn nad Vltavou, Na Slámě fest
  • 29. srpna – Třemošná u Plzně, Dřemfest

P/\ST je rapové duo bývalých spolužáků z DAMU Daniela Kranicha a Iva Sedláčka. Ve své tvorbě dlouhodobě kombinují osobní výpovědi, společenskou kritiku i černý humor, experimentují s různými hudebními žánry a často propojují rap s divadelní tvorbou.

Debutovali v roce 2019 albem Expedice do vnitrobloku, s nímž byli nominováni na cenu Vinyla v kategorii Objev roku. Po loňské konceptuální desce ELEKTRA se na své páté studiové nahrávce vracejí k přímočařejší písňové formě.

Album FOTR obsahuje čtrnáct skladeb a trvá 52 minut. Dvojice propojuje rap s prvky boombapu, trapu, drillu, folku i metalu. Zároveň zpracovává témata, která rezonují napříč generací třicátníků – čerstvé otcovství, konec mládí, únavu z rychlého světa, peníze, sociální sítě, workoholismus i vyrovnávání se se smrtí vlastního otce.

Na albu hostují: MC Gey, Idea, Rest, Mucha, No Face No Case, Zef, Jen Hovorka a DJ Maro. O mix a mastering se postaral GAEX, vizuální podobu alba vytvořil ilustrátor Jiří Franta.

Moře dní

  • Název alba: Barevná továrna
  • Label: Nezávislé vydání
  • Vydání: 5. června 2026

Tip redakce: Akvarijní rybičky, Koláček, Duše v pokoji

Kapela Moře dní vznikla v roce 2022 okolo frontmana Martina „Marcyna“ Hampla. U jejího zrodu stál také Lukáš Lukáš, který se výrazně podílel na zvuku kapely i nové desky. Od letošního roku už ale není součástí sestavy. Hampel i Lukáš zároveň působí jako koncertní členové skupiny Buty.

Barevná továrna navazuje na debut z roku 2023, zároveň ale zachycuje kapelu v nové tvůrčí etapě. Zatímco první album vznikalo převážně v domácích podmínkách, novinka je studiovou nahrávkou s bohatšími aranžemi a také se zapojilo více hostujících hudebníků. Hudebně se pohybuje mezi alternativním rockem, popovým písničkářstvím, psychedelií a folkem.

„Naše songy procházejí opravdu brutálním procesem autocenzury, jen málo se jich podaří přežít a dostat se nad hladinu. Je to pro mě fakt policejně-mravenčí, detektivně-vědecká činnost. Ne každý nápad je hned nutně dobrý nápad, ale pokud si projde zkouškou času a zvítězí i s odstupem, jsme pak zase o něco blíž výsledku,“ říká Hampel.

Na albu hostuje osmnáct muzikantů, mezi nimi Anna Vaverková, Štěpán Janoušek, Andy Čermák, Petr Vavřík, Veronika Boráková alias NIKA nebo Alex D. Katzer. Finální mix připravil Lukáš Lukáš, skladbu Všechno všechno smíchal Ondřej Ježek a mastering obstaral Steve Kitch z britského Devonu. Obal alba vytvořil ostravský malíř Václav Buchtelík.

Petr Linhart

  • Název alba: Šénau
  • Label: Galén
  • Vydání: 1. června 2026

Tip redakce: Marie na staré sociální síti, Nepoznávám, Tohle není requiem

Koncerty:

  • 24. července – Prachatice, rozhledna Libín
  • 21. srpna – Nezabudice, hostinec U Rozvědčíka
  • 28. srpna – Tvrz Šumburk, Šumná, festival Bašta
  • 4. září – Praha 10, Bét-el, Střešňák
  • 12. září – Lipnice nad Sázavou, festival Folková Lipnice

Petr Linhart patří k výrazným osobnostem české písničkářské scény. Dlouhodobě se věnuje tématům krajiny, paměti míst a příběhům zaniklých či proměněných oblastí českého pohraničí, zejména Sudet. Za tři svá předchozí sólová alba byl nominován na cenu Anděl v kategorii folk.

Na albu Šénau je jedenáct skladeb a rozprostírá se na ploše jednačtyřiceti minut. Objevují se zde obrazy i konkrétní situace: sudetská Diana koupající se v rybníce za bouřky, Marie komunikující na staré sociální síti nebo výpravčí, který v brněnském parku řídí pomyslný provoz vlaků. Název alba odkazuje k teplickému Šanovu (Schönau), místu spojenému s Linhartovými hudebními začátky.

Producentem alba je Josef Štěpánek, který se zároveň podílel i na hudební stránce nahrávky. Dále spolupracovali Jan Steinsdörfer, Jaromír Honzák, Ema Steinsdörferová a Viktorie Steinsdörferová. Mix a mastering měl na starost Adam Pakosta.

Album navíc doprovází také čerstvě vydaná kniha Autobus do Sudet, knižní rozhovor Tomáše S. Polívky s Petrem Linhartem. Zajímavostí je, že vedle své hudební tvorby pracuje jako železniční úředník a podílí se na přípravě jízdních řádů.

Smack one

  • Název alba: Smack One
  • Label: Archetyp 51
  • Vydání: 5. června 2026

Tip redakce: Ivan Král, Slovník, Když Je Čas

Koncerty:

  • 25. července – Praha, Cross Club
  • 18. září – Říčany, Ark bar
  • 19. září – Brno, Fléda
  • 31. října – Ostrava, Marley Club

Smack One, vlastním jménem Jakub Janeček, patří k nejvýraznějším osobnostem české rapové scény. Je trojnásobným držitelem ceny Anděl a jako jediný český rapper vystoupil v pořadu BBC Radio 1Xtra i na londýnské grimeové akci Eskimo Dance. Právě britský grime výrazně ovlivnil jeho tvorbu a přispěl k tomu, že tento žánr přenesl i na českou scénu.

Dříve vystupoval pod uměleckým jménem Smack, album Smack One tak představuje symbolický debut pod novým uměleckým jménem a začátek další tvůrčí etapy. Obsahuje jedenáct skladeb a trvá 37 minut. „Nekompromisní a revoluční, mý nejlepší,“ komentuje Smack one. „Při práci na téhle desce jsem si uvědomil, že jsem přestal dělat kompromisy, ať už v hudbě, nebo v textech. Texty jsem psal i několik týdnů místo hodin a je to znát,“ říká Smack One.

Na produkci se podílela řada beatmakerů, na albu hostují také zahraniční interpreti P Money, Bru-C a Duppy.

Tipy na singly a klipy

Katarzia

  • Název alba: Pozvi ma, nepridem
  • Label: Slnko records
  • Vydání: 27. května 2026

Tip redakce: Nikto ma nedonúti žiarliť na jiná dievčatá, Žena se stává mlhou, když se odnaučí milovat, Máme si čo povedať

Koncerty:

  • 30. září – Palác Akropolis, Praha
  • 7. října – Barrák, Ostrava

Katarzia patří k nejvýraznějším osobnostem současné slovenské alternativní scény. Hudebnice, songwriterka a producentka dlouhodobě žije v Praze a na svých nahrávkách propojuje intimní výpovědi s elektronikou, popem i alternativním písničkářstvím.

Sedmé studiové album Pozvi ma, neprídem obsahuje 12 skladeb a dohromady trvá 39 minut. „Vychádza zo skutočného stavu, v ktorom ma často niekam niekto pozve a ja vďačne a s dobrým úmyslom sľúbim, že prídem. Keď príde ten moment, v ktorom treba opustiť byt, oblečená a obutá nakoniec zostanem doma, pretože ma odradí predstava socializácie a small talkov, hluku, cez ktorý dobre nepočujem a musím kričať a rozhovorov, ktoré nie sú hlboké, pretože také dokážem viesť len medzi štyrmi očami. A tak sa postupne viac a viac izolujem, až zostávam doma a čítam si knihy a občas ľutujem, že som taký samotár,“ komentuje Katarzia.

Hlubinný ponor do vlastních pochyb a analýza romantických vztahů zůstávají základními ingrediencemi nové várky songů. Věčně dospívající mileniálky a mileniálové se tak můžou najít v některých generačních dilematech, jako je společenský tlak na plození dětí anebo nechuť naplno podlehnout pasti jménem dospělost.

Na produkci alba se vedle Katarzie podíleli: Aid Kid, Oliver Torr, Šimon Veselý, Matej Turcer. Hostují na něm mimo jiné NIKA, Tereza Marečková, Gaia Anzari, Simona Hulejová, Emília Laurincová a Laura Jašková alias Meowlau. Novinka je zároveň první deskou, na níž Katarzia ve větší míře zpívá také česky.

Tereza Luna

  • Název alba: Duši
  • Label: Vlastní náklad
  • Vydání: 27. února 2026

Tip redakce: Ma la la, Jeden den, Houpáš

Koncerty:

  • 17. července – Colours of Ostrava na Rec.stage

Tereza Luna není na scéně nováčkem, má za sebou zkušenosti z různých hudebních i divadelních prostředí. Zpívala s Jankem Ledeckým, v Městském divadle Brno ztvárnila několik hlavních muzikálových rolí a nedávno se objevila také na desce Adama Vopičky.

Svým debutovým albem Duši vstupuje na hudební scénu také jako autorka, která klade důraz na atmosféru a upřímnost. Na desce je celkem devět skladeb a celkově trvá 29 minut. „Není to koncepční album v tom klasickém smyslu. Jsou to spíš zápisy do deníku. Pocity, situace a vnitřní stavy, které pro mě byly v určitých chvílích hodně intenzivní“, uvedla.

Intimní alt-pop obohacený o prvky R&B, soulu a jemné elektroniky zpracovávala společně s producentem Igorem Ochepovským. „S Igorem tohle šlo přirozeně. Dokáže se na člověka naladit, takže jsem nemusela dlouze vysvětlovat, co chci vyjádřit. Umí to vycítit a najít, co písni nejlíp poslouží,“ říká Tereza.

Dvě Slunce

  • Název alba: DOPAMIN
  • Label: Oheň Records
  • Vydání: 12. května 2026

Tip redakce: JEŠTĚ CHVÍLI, AUTA ZE SLONOVINY, SEROTONIN

Koncerty:

  • 17. července – Veselské pískovny, Veselí nad Lužnicí
  • 7. srpna – Festival Povaleč, Valeč
  • 20. srpna – Přístav 18600, Praha
  • 22. srpna – Pivovar Chříč, Křičfest

Dvě Slunce je experimentální rapový projekt ilustrátora Tomáše Staňka a akademika Františka Špinky, dvou přátel z dětství, kteří propojují klasický rap s elektronikou a prvky dalších hudebních žánrů.

EP obsahuje šest skladeb a má celkem 21 minut. Sami autoři ho ve srovnání s předchozí tvorbou, deskou GAS GAS a osobnější SOMA, popisují jako projekt „jednodušší na strávení“.

„Dvě Slunce je alegorií pěti piv a jednoho neobjednanýho panáka na jakémkoliv koncertě, vernisáži, rejvu nebo festivalu. Scéna nebo spíš scény, okruhy, skupinky, proplouvání mezi nimi a pocit identifikace se s kmenem, s nímž tenhle večer trávíš, nebo naopak odcizení od něj,“ popisují téma alba.

Na albu hostují rapper Anki a písničkářka Pivoňka. O obal se postaral ilustrátor Adam Križovenský.

Václav Havelka

  • Název alba: A Snake Crawling Up a Broken Ladder
  • Label: Animal Music
  • Vydání: 31. května 2026

Tip redakce: Cucurucho, Ask Forgiveness, Home

Koncerty:

  • 18. července – Colours of Ostrava
  • 22. července – Ústí nad Labem, Léto na ulici
  • 23. července – Napajedla, Kaple
  • 24. července – Břeclav, Židovská obřadní síň
  • 28. srpna – Jičín, Valdštejnská lodžie
  • 29. srpna – Ostrov u Tisé, Festival mezi skalami

Václav Havelka je zpěvák, skladatel, producent, manažer a aktivista. Už více než dvacet let patří k nejvýraznějším osobnostem české nezávislé hudební scény.

Od roku 2005 stojí v čele indie rockové kapely Please The Trees, která dosud vydala pět alb, z nichž tři vznikla v USA. Dvě z nich byla oceněna českou hudební kritikou jako nejlepší album roku.

Havelkovo první sólové album A Snake Crawling Up A Broken Ladder obsahuje dvanáct skladeb na ploše 47 minut. Vznikalo během rekonvalescence po operacích páteře a odráží období fyzické bolesti, nuceného zastavení i hledání nového vztahu k vlastnímu tělu, času a samotné existenci.

„Písně ke mně přicházely neustále, proměňovala se pouze jejich tematika. Rozdíl byl v tom, že jsem u toho musel ležet a často jsem se ani nemohl pořádně nadechnout. I pouhé vybrnkávání a zaznamenávání nápadů se tak stalo samostatným procesem. V tom zvláštním ‚prázdnu‘ jsem si uvědomil, že posledních dvacet let nepřetržitě spolupracuji s různými lidmi na rozmanitých projektech. To mě sice naplňuje, ale dlouho jsem nevytvořil nic zcela podle sebe. Přirozeně se tedy začala formovat myšlenka na sólové album, i když i to je nakonec výsledkem spolupráce s dalšími lidmi, což mě těší nejvíc,“ komentoval Václav Havelka v rozhovoru pro Magazín UNI.

Na nahrávce spolupracovala řada domácích i zahraničních hudebníků alternativní scény, mezi nimi Thor Harris, Vojtěch Havel, Matt Swanson, Tony Crow, Rebecca Vera, Munly Jay Munly nebo James Toth. Finální zvuk vznikl ve spolupráci s producentem a zvukovým inženýrem Brandonem Egglestonem.

Cyril Kaplan

  • Název alba: This Is My Space (Drums of Principado)
  • Label: This Is Where It Goes Sideways
  • Vydání: 18. května 2026

Tip redakce: Better Safe And Sorry, No Place Like Home Alone, The Time Is Now And Then

Koncerty:

  • 15. srpna – Velešín, Houpačka
  • 28. srpna – Mikulov, MikuLOVE
  • 27. srpna – Praha, Vektor Technická

Cyril Kaplan je muzikant, producent a psycholog. Působí jako bubeník kapel Mutanti hledaj východisko a Vložte kočku, se kterými získal několik hudebních ocenění včetně cen Anděl a Vinyla. Byl nominovaný také na Českého lva za soundtrack k filmu Domestik.

Nové album This Is My Space obsahuje osm skladeb, má celkem patnáct minut a tvoří jej výhradně bubenické kompozice. Kaplan ho označuje za soundtrack k myšlenkám a proudu vědomí. „Je to v něčem nejexperimentálnější deska, kterou jsem kdy nahrál. Koncept je na jednu stranu minimalistický – hraje se na jeden nástroj, který navíc neumí harmonie. Na druhou stranu, já na ten nástroj hraju běžně jen tak, bez dalších nástrojů, bez melodií. A nic mi u toho nechybí,“ komentuje povahu nové nahrávky.

Tempo, dynamika, rytmus, různé zvukové textury, to vše v hudbě je, i když ji hrají jenom bicí. Konkrétní barvy, které v hudbě běžně obstarávají tóny a harmonie, si tam každý mozek dosadí sám. „Tahle nahrávka ti neříká, co si máš myslet. Jenom jak to máš myslet. Dává to rámec, nebo razanci, tomu, co se uvnitř tebe už děje.“

Hudební i producentskou stránku alba měl Kaplan plně ve své režii. O mastering se postaral GAEX, obal vytvořila Natalie Oweyssi a sérii fotografií doprovázejících album nafotila kalifornská vizuální umělkyně Debe Arlook během společného pobytu v Portugalsku.

Mikoláš Růžička

  • Název alba: Bardo
  • Label: Nezávislé vydání
  • Vydání: 8. února 2026

Tip redakce: Listopadová, Čtvrtek ráno, Mezi námi

Mikoláš Růžička je skladatel a hudebník, který se dlouhodobě věnuje ambientní a neoklasické tvorbě. Novým albem Bardo navazuje na trilogii Doma I–III.

Název nahrávky odkazuje na tibetský pojem označující stav mezi smrtí a znovuzrozením, který autor chápe jako prostor pro zkoumání vlastního nitra i lidského vědomí.

Album obsahuje devět skladeb a má celkem 37 minut. Růžička na něm kombinuje zastřený zvuk klavíru s jemnými ambientními plochami, tóny violoncella proplétá se zvuky přírody, používá smyčky hlasů, pracuje s autentickými zvuky domácího prostředí.

„V poslední době mám čím dál tím větší potřebu zpomalit nebo aspoň trochu zbrzdit tok a množství podnětů, informací a vjemů, které jsou všude kolem. Jsme zahlceni a to nás odvádí od toho, čím skutečně jsme, od naší podstaty,“ říká.

Autorem hudby i mixu je Mikoláš Růžička, mastering obstaral Boris Carloff.

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