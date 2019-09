VIDEO: Píseň Marty Kubišové Modlitba pro Martu má nový videoklip

Občas se stane, že písnička složená ryze za jedním účelem překročí rámec díla, pro které původně vznikla, a stane se jakousi hymnou. Tak se ostatně z divadelní frašky Fidlovačka vyloupl nápěv Kde domov můj.

A tak se i z televizního seriálu Píseň pro Rudolfa III. zachovala majestátní balada Modlitba pro Martu, kterou pro zpěvačku Martu Kubišovou napsali hudební skladatel Jindřich Brabec a textař Petr Rada.

Melodie s všeříkajícím textem se stala symbolem událostí roku 1968, Marta Kubišová do jejího přednesu vložila tolik vášně, zanícení a odhodlání, že jde dodnes o její erbovní píseň, která provázela i dění kolem 17. listopadu 1989.

Teprve nyní se píseň konečně dočkala plnohodnotného videoklipu v režii zpěvaččina manažera Petra Větrovského, který se ujal i scénáře.

K realizaci nejprve přemluvil samotnou Martu Kubišovou a poté i herečku Dagmar Havlovou, pro niž měl podle vlastních slov připravenou roli, které se mohla ujmout jedině ona.

„Martiny písničky jsem si zpívala jako malá, a kdykoliv slyším Modlitbu, připomenu si soudržnost, přátelství, čestnost, hrdost a lidskost, které listopadovou dobu provázely,“ svěřila se Dagmar Havlová.

Marta Kubišová na okamžik, kdy tuhle píseň zazpívala před davem na Václavském náměstí, vzpomíná se svým typickým suchým humorem.



„Mě tam tenkrát zavedl Ondřej Vetchý s tím, že mě potřebuje Václav Havel. Přišla jsem tam, viděla jsem Vlastu Chramostovou a další kamarády chartisty. Najednou mě hudební novinář Jiří Černý vyšoupl dopředu a zašeptal mi do ucha, že by to chtělo nějakou modlitbičku. To byla vteřina, kdy jsem si pomyslela – Panebože, vždyť já jsem to víc než devatenáct let nezpívala. No, vyšlo ze mě to, co vyšlo. Naštěstí to není tak strašné, jak jsem si myslela,“ prohlásila zpěvačka.

Modlitba pro Martu je Kubišové životní píseň, zároveň ale skladba, která jí svého času přinesla víc problémů než úspěchu, což na premiéře klipu potvrdila i herečka Iva Janžurová.

„Šla jsem za jedním tajemníkem KSČ, jestli by nemohl udělat něco pro Martu Kubišovou, Vlastu Chramostovou a Jiřinu Jiráskovou. Odpověděl mi, že u paní Chramostové se zeptá, u Jiřiny Jiráskové je to nejisté a u Marty Kubišové naprosto vyloučené. Ta její Modlitba pro Martu je prý symbol odporu proti socialistickému zřízení, čili tam že je to bez šance,“ zavzpomínala herečka.