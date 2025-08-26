Filmovou hudbu vlastně moc rád nemám, přiznal oscarový skladatel John Williams

  10:37
Čelisti, Star Wars, E.T. - Mimozemšťan či třeba Schindlerův seznam. Tvůrce nejzapamatovatelnějších filmových znělek John Williams obdržel za svůj dlouhý život pět Oscarů. Složil hudbu i k mnoha dalším slavným filmům jako Jurský park, Sám doma nebo třeba sériích o Indianu Jonesovi a Harrym Potterovi. V exkluzivním rozhovoru pro britský deník The Guardian však řekl, že ve srovnání s velkými díly historie veškerá filmová hudba bledne.
Oscarový skladatel filmové hudby John Williams. (26. dubna 2023)

Oscarový skladatel filmové hudby John Williams. (26. dubna 2023) | foto: Profimedia.cz

„Filmovou hudbu jsem nikdy neměl moc rád,“ přiznal se skladatel v ojedinělém rozhovoru kvůli chystané biografii John Williams: Život skladatele, která vyjde letos 1. září. Na znělky z filmů podle umělce vzpomínáme s určitou nostalgií, přestože se o žádné velkolepé skladby nejedná. „Snad kromě osmi minut tu a tam,“ dodal.

„Myslím si, že představa, že filmová hudba má v koncertním sále stejné místo jako nejlepší hudba v kánonu, je mylná,“ řekl třiadevadesátiletý virtuóz. „Mnoho (filmové hudby - pozn. red.) je pomíjivé. Rozhodně je fragmentární a dokud ji někdo nerekonstruuje, není to nic, co bychom mohli považovat za koncertní skladbu,“ pokračoval architekt melodií k snímkům jako Indiana Jones, E.T. – Mimozemšťan, Schindlerův seznam a první tři díly o Harrym Potterovi.

„Svobodnou Palestinu!“ volali rapeři Kneecap u Paříže. Festival přišel o dotace

Williams je nejčastěji nominovaným žijícím držitelem Oscara na světě. Celkově 54 nominací dokazuje, že jeho hudba hrála klíčovou roli v umocňování emocí a atmosféry bezpočtu filmů. Dvěma pronikavými tóny například zachytil mrazivou hrozbu velkého bílého žraloka ve Spielbergově filmu Čelisti. Jeho smutná lamentace nad osudem Židů v Schindlerově seznamu pak vyjádřila bolest holocaustu.

„Jeho komentáře jsou poněkud šokující a nejde o falešnou skromnost. Je skutečně sebekritický a obecně ‚filmovou hudbou‘ pohrdá,“ sdělil novinář Tim Grieving, autor připravované biografie. Své zakázky, a to včetně těch nejznámějších, prý Williams označoval za „pouhou práci“. „Přesto však k této práci přistupoval velmi vážně a jeho slova bychom neměli brát tak doslova,“ dodal novinář.

„Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych to lépe – filmová hudba a koncertní hudba by byly více mnou, ať už to znamená cokoli. Nebo by byly nějakým způsobem více sjednocené,“ potvrdil Williams novinářův postřeh.

Tlak na další hit mě málem zničil. Už bych to nedovolil, vzpomíná Alvaro Soler

„Má v sobě zakořeněný předsudek vůči filmové hudbě. Je to funkční druh hudby, což je legrační, protože já považuji jeho filmovou hudbu za vrcholné umění. To není skromnost. On jen říká, že je to méněcenná umělecká forma. Obvykle je to pravda. Skládá se mnohem rychleji a mnohem úsporněji. Ale myslím si, že právě jeho hudba tomuto pohledu odporuje. Dokonal umění filmové hudby. Dovedl ji k nejvyšším výšinám. Pozvedl filmovou hudbu na vysokou uměleckou formu,“ hodnotí Grieving.

Spolupráce se Spielbergem

Williams se v rozhovoru rozmluvil o své spolupráci s americkým režisérem Stevenem Spielbergem, kterému vedle již zmíněných dále dodal hudbu k filmům Blízká setkání třetího druhu či třeba Zachraňte vojína Ryana. Ocenil i hudební vzdělání, kterému se Spielbergovi dostalo díky talentované matce. „Je hudebně více vzdělaný než většina režisérů, se kterými jsem pracoval. Vyrůstal s matkou, která hrála Clementiho, Bacha, Chopina a tak dále. A brala ho na koncerty. Hrál trochu na klarinet. Je velmi hudební,“ chválil skladatel.

Kromě filmové hudby se Williams věnoval také skládání koncertů fanfár a dalších koncertních děl. Přes deset let pracoval jako hudební ředitel Boston Pops, kde inspiroval nespočet dětí k tomu, aby budovaly svou kariéru v orchestru. „Získal si respekt klasické hudební komunity po celém světě,“ řekl Grieving.

Oscarový skladatel schválil nové koncertní provedení několika svých nejslavnějších skladeb včetně těch ze Star Wars a Schindlerova seznamu. V londýnské koncertní hale Cadogan Hall se 27. října uskuteční koncert s názvem John Williams Reimagined. Představí nové aranžmá pro flétnu, violoncello a klavír. Provedení doprovodí i vydání nového alba. „Pianista Simone Pedroni, flétnistka Sara Adon a violoncellistka Césilia Tsan vylepšili a pozvedli mou hudbu, což mi přináší velkou radost,“ ocenil Williams práci nových hudebníků.

Nejčtenější

KVÍZ: Neuvěřitelné čtvrtstoletí Coldplay. Jak dobře znáte slavnou kapelu?

Letos v létě uplynulo přesně pětadvacet let od chvíle, kdy kapela Coldplay vydala své debutové album a odstartovala tak cestu od nenápadného objevu britské scény k těm největším celosvětovým hudebním...

vydáno 25. srpna 2025

Tlak na další hit mě málem zničil. Už bych to nedovolil, vzpomíná Alvaro Soler

Premium

„Toho neznáme, od toho jsme nic neslyšeli.“ Tak zní věta, která často zaznívala na festivalu Colours of Ostrava ve spojitosti s Alvaro Solerem. Stačilo ale pár sekund, co vstoupil s kapelou na stage...

24. srpna 2025

