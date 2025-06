Axl Rose, Alanis Morissette nebo Iggy Pop? Po pár pivech berou stylové bariéry za své

Pokud jde o české kapely, zpěváky či zpěvačky, v létě bude možné si na festivalech zajít například na Annu K., Mňágu a Žďorp, Tomáše Kluse, Richarda Krajča, Divokýho Billa, Kabát, Visací zámek, Tata Bojs, Vlastu Redla nebo Wanastowi Vjecy. Nabídka je jako vždy přepestrá, pokrývající všechny možné žánry. Následující řádky berte jako svého druhu doporučení, jaká jména na návštěvě té které letní hudební akce nepromeškat.

V neděli 15. června, odehrají v rámci narozeninového dne festivalu Rock for People v Hradci Králové koncert Guns N’ Roses. V případě téhle kapely, respektive nevypočitatelného frontmana Axla Rosea, nikdy nevíte, do čeho jdete.

Jeho koncertní výkony bývají velmi rozkolísané, ale pořád mají Guns N’ Roses „cosi“, díky čemuž působí jejich jméno na fanoušky jako magnet. Pro případné reptaly, že – eufemisticky řečeno – Axl nezněl úplně jako na deskách, že nezahráli tu či onu písničku a vůbec že to bez Izzyho Stradlina nejsou „ti praví Gáni“, má kapela krásnou odpověď v podobě názvu letošního turné: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things. Neboli: „To, co chcete, a to, co dostanete, jsou dvě zcela rozdílné věci.“

Posadí na zadek i roztančí

Následující víkend po Rock for People se v areálu pražského Výstaviště bude konat další ročník festivalu Metronome Prague. Největším jménem bude letos Alanis Morissette, která svého času albem Jagged Little Pill odstartovala trend písničkářek.

Je to sice už nějakou dobu, co éterem takřka bez ustání zněly písničky Ironic, Hand In my Pocket, Thank You nebo You Oughta Know, ale bude určitě zajímavé si poslechnout, v jaké formě a s jakým repertoárem zpěvačka do Prahy přijede. Za zhlédnutí bude určitě stát i set excentrického rapového dua Die Antwoord nebo britského projektu The Streets, který je určen milovníkům hip hopu a jemu příbuzných stylů, jako grime nebo UK garage.

Kdo neholduje kytarám, nemusí vlastně ani zpěv a podupává si s tepajícími tanečními rytmy, má nejspíš namířeno do Ostravy, kde se ve dnech 2. až 5. července bude konat festival Beats For Love. Znalci žánru se mohou těšit na Armina van Buurena, Dimitri Vegas & Like Mike, Axwella a další dýdžeje či průkopníky taneční hudby. Pořadatelé slibují tři nové tematické scény a vizuální koncepci, která návštěvníky posadí na zadek. Tak doufejme, že je vzápětí i roztančí.

Další čistě elektronickou akcí bude Let It Roll, největší světový drum & bassový festival. Letos se bude konat v Mostu ve dnech 31. července až 2. srpna. Žánroví znalci jistě ocení účast jmen jako Hedex, Netsky, Wilkinson, A.M.C, Andy C, Dimension či Sub Focus.

Hudba na hradech a v Telči

Ve dnech 16. až 19. července se již tradičně vybarví areál v Dolních Vítkovicích v rámci multižánrového festivalu Colours Of Ostrava. Na letošním ročníku jsou k doporučení jména Sting, raper Shaggy a zejména punkový pantáta Iggy Pop. A když už je řeč o zahraničních muzikantech, kteří osloví především ty, kteří mají s jejich písničkami už leccos odžito, tak festival Benátská! s Impulsem (24. až 27. červenec, Liberec) má v line-upu mimo jiné Davea Stewarta, skladatelský mozek dua Eurythmics. Zahraje s australskou zpěvačkou Vanessou Amorosi. Důraz je ovšem kladen na tuzemské interprety a kapely. Letos to bude Ewa Farna, Calin, Olympic, Jelen, Redzed, Adam Mišík a mnozí další.

Na česká jména se soustředí také putovní festival Hrady.CZ, který trvá až do srpna a letos má na programu mimo jiné Kabát, Divokej Bill, Wanastowi Vjecy nebo Richarda Krajča, hrajícího akusticky bez Kryštofa za zády.

Již dávno ne striktně folkové Prázdniny v Telči na přelomu července a srpna lákají na Mňágu a Žďorp, J.A.R., Monkey Business nebo Tata Bojs. Folk či folklor ale samozřejmě také zazní, třeba v podání Vlasty Redla nebo souboru Hradišťan.

Slušně nabitý program má i festival Colour Meeting, který se bude konat ve dnech 25. a 26. července v Poličce. Doporučení si zaslouží kapela Dunaj se zpěvačkou Janou Vébrovou, tuzemský výsostně originální artikl WWW Neurobeat nebo dark countryový projekt frontmana kapely Insania Petra Polyho Pálenského Poly Noir & The Holy Spirit Smugglers.

Jaký je heavy metal?

Přitvrdíme. Letošní ročník festivalu Brutal Assault v Josefově (6. – 9. srpna), který si dokázal vybudovat velmi slušné renomé i v zahraničí, nabídne opět přehlídku toho nejatraktivnějšího, co současná metalová scéna skýtá. Zmiňme jména jako Gojira, Mastodon, Mayhem, Opeth, Paradise Lost, Kerry King, kytarista Slayer nebo tuzemské XIII. století. Jakpak si asi frontman Petr Štěpán poradí s takovou náloží hudebního stylu, který dvakrát nemusí? Viz nesmlouvavou píseň Heavy metal je hnusnej, kterou zpíval ještě v dobách punkových Hrdinů nové fronty.

Mimochodem na Rock For People už včera zahráli britští Sex Pistols, ovšem bez frontmana Johna Lydona zvaného Johnny Rotten, jehož „no future“ se stalo symbolem punkového přístupu k životu. O Lydona však nepřijdete, společně s kapelou Public Image Ltd. vystoupí na festivalu Trutnoff ve dnech 21. až 24. srpna v trutnovském areálu Na Bojišti. Kromě něj zahrají britští metaloví matadoři Saxon, Pražský výběr, Monkey Business, Jasná páka s Davidem Kollerem, Buty či Debustrol. Žánrově pestrá směsice, ale lid festivalový bývá tolerantní a po několika pivech berou zpravidla jakékoliv stylové bariéry za své.