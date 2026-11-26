Taylor se ke skupině založené v Birminghamu připojil krátce po jejím vzniku v roce 1980 a podílel se na formování hudebního stylu na pomezí diska, punku a elektroniky. Kapela se s hity jako Hungry Like the Wolf, Reflex nebo Rio stala výrazným zástupcem nové vlny a svou největší slávu zažila v polovině osmdesátých let.
„Vnesl do naší hudby nezaměnitelný žár a sebejistý švih. Jeho hra poháněla skladby, díky nimž jsme procestovali celý svět, a díky svému suchému humoru, který doplňoval jeho úžasně věcný, nesentimentální a přímočarý pohled na život, nás udržoval nohama na zemi a dodával kapele potřebný říz během oněch mimořádných let, která následovala,“ uvedli zbylí členové skupiny na webu.
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80. léta si nepamatuju, byl jsem divoký hoch, přiznává John Taylor z Duran Duran
Taylor odešel ze skupiny ve druhé polovině 80. let, vrátil se však v roce 2001, kdy se po pauze dala dohromady původní sestava. Definitivně Duran Duran opustil v roce 2006.
Kapela, pojmenovaná podle zloducha ze slavného komiksu a kultovního filmu Barbarella, měla kromě hudby velký vliv i na módu, její vizuální styl byl stejně výrazný jako hudební stopa. Duran Duran prodali více než 100 milionů nahrávek po celém světě, zaznamenali 18 hitů v amerických žebříčcích a 21 skladeb v britské Top 20. Vedle jiných ocenění se mohou pyšnit také dvěma cenami Grammy.