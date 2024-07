Kastelánka nás miluje, tvrdí Vypsaná fiXa. Začínají Hrady CZ

Areál bude otevřený od 15:30 a už v 16:00 je na programu set dívčí rockové kapely The Agony. Dramaturgie Hradů CZ staví výhradně na osvědčených tuzemských jménech – letos zahrají a zazpívají Mig 21. Daniel Landa, Chinaski, Jelen, Vypsaná fiXa, Visací zámek a další.

Hlavní hvězdou sobotního programu bude skupina Lucie, která na festivalu naposledy vystoupí v sestavě s Davidem Kollerem. Jak fandové dobře vědí, v únoru letošního roku bubeník a zpěvák oznámil odchod z kapely.

Z Točníku se festival přesune na Kunětickou horu, na Švihov, dále do Rožmberka nad Vltavou, do Veveří, do Hradce nad Moravicí a skončí ve dnech 30. až 31. srpna na Bezdězu. Program všech zastávek je téměř totožný.

„Hrady CZ jsou fajn v tom, že když nás na ně pozvou, vím, že jsme dobrá kapela. Protože tam hrajou jenom dobré kapely,“ říká Márdi, frontman Vypsané fiXy. „Navíc je to tam všechno perfektně zorganizované a tím, že se koná na osmi místech, znamená to pro nás osmkrát hraní s bezvadnou partou muzikantů,“ dodává Márdi.

Vypsaná fiXa patří ke kapelám, které jsou s festivalem spjaté od jeho počátků. „Pamatujeme doby, kdy se opravdu hrálo na nádvoří těch hradů a třeba ten, kdo před mnoha lety stavěl vstupní bránu na Švihově, musel počítat s tím, že tam někdy ve vzdálené budoucnosti pojede naše kapelní dodávka, protože se tam vešla takřka na milimetr,“ vzpomíná Márdi.

„Na Hradech je pořád co dělat, i když zrovna nehrajeme. A nejde jen o muziku, i když letos si nenechám ujít koncerty Lucie, na kterou jsem kdysi chodil ještě jako teenager. Pořadatel Viktor Souček pořád něco vymýšlí. Třeba přijde a povídá: ’Kluci, mám pro vás připravenu super věc’. A jdeme se s ním projet na lodičkách.

Zkrátka už se těšíme, hlavně na Rožmberk, kde je kastelánka, věrná fanynka Vypsané fiXy. Krásný hrad s kastelánkou s nejlepším možným hudebním vkusem,“ uzavírá s úsměvem Márdi.