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Mirai zvou až do obýváku. Festival Hrady CZ nabízí poslední výhodné vstupenky

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  10:00
Osmnáctý ročník hudebního festivalu Hrady CZ ve Švihově nabídl špičku české...

Osmnáctý ročník hudebního festivalu Hrady CZ ve Švihově nabídl špičku české hudební scény. Kromě skupiny Kabát, Kryštof, Mirai (na snímku) a No Name to byl také Tomáš Klus. Michal Hrůza či Majk Spirit. (29. července 2023) | foto: Petr Eret, MAFRA

Mirai na festivalu Hrady CZ
Tomáš Klus na festivalu Hrady CZ
Vypsaná fiXa na festivalu Hrady CZ
Kapela Trautenberk na festivalu Hrady CZ
15 fotografií
Start hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se blíží. První zastávka se uskuteční 10. a 11. července na hradě Točník, přičemž do 25. června jsou v prodeji vstupenky za nejlepší cenu. Headlinery letošního ročníku jsou Mirai, Mig 21, Daniel Landa, Rybičky 48 či Vypsaná fiXa.

Hrady CZ se blíží

Tomáš Klus na festivalu Hrady CZ

Zvýhodněné vstupenky na jednotlivé zastávky festivalu si můžete koupit zde.

Koncerty se budou odehrávat vždy na dvou pódiích v areálech na loukách v podhradí či v těsné blízkosti památek. V pátek se areály otevřou v půl čtvrté odpoledne. Kromě výše zmíněných vystoupí rapeři Rytmus a Grey256 či popová kapela Vega Elektra. Letos jubilejní dvacátý tradiční hradní karneval s vyhlášením nejlepších festivalových masek se bude konat vždy v pátek od půl osmé večer. Každá maska dostane dárek a užije si promenádu na festivalovém pódiu.

V sobotu se brány festivalu otevřou už v půl jedenácté dopoledne a fanoušci se mohou dále těšit na Tomáše Kluse, Krucipüsk, Xindla X nebo zpěvačku Lenny. Mladší generaci osloví Brixtn či hradní nováčci Adaline. Společně s Točníkem uvítají návštěvníky, kapely a interprety Kunětická hora, Švihov, nově Hluboká nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a konec bude 28. a 29. srpna na Bezdězu.

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V pátek areál rozezní Rybičky, Mig 21 či Trautenberk, soboty budou patřit prodlouženým vystoupením Daniela Landy a kapely Mirai.

„Odehrajeme skutečně poctivý devadesátiminutový set. Na každý hrad dovezeme velkou konstrukci našeho domácího bejváku. Je to obří, takže s tou parádou jezdíme den dopředu všechno při chystat, ale věřím, že to bude stát za to. Televize, koberce, knihovny, křesla. Chceme vytvořit iluzi, že vás na chvilku vezmeme až k nám domů. Je s tím práce jak na kostele, tak snad se to bude líbit,“ říká k letošnímu vystoupení na festivalu zpěvák Mirai Navrátil.

Odpočinek a pivo do skla

Ve všech areálech bude k dispozici kromě pestré nabídky občerstvení také rodinná zóna pro děti a rodiče, stan Playhouse s chillout zónou a herními aktivitami pro odpočinek od festivalového ruchu nebo hospoda s točeným pivem do skla. Placení na festivalu bude letos opět probíhat formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky.

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Pokud jde o ubytování, Hrady CZ nabízí návštěvníkům několik úrovní. Klasické stanové městečko je zdarma, ale kdo je ochoten si připlatit na pohodlí, může využít služeb VIP kempu PLUS. Připraven pro něj bude už postavený stan se dvěma, případně čtyřmi spacáky a karimatkami. Dále nadstandardní sociální zařízení včetně sprch a recepce.

K dispozici je také ubytování v rovněž placeném VIP kempu. Zde si návštěvník postaví stan vlastní, ale v oploceném, hlídaném a osvětleném prostoru s nonstop recepcí, a úschovnou, možností dobití mobilních telefonů, cateringovými službami, sprchami s teplou vodou, umývárnami a WC. K dispozici budou i úschovny kol či zavazadel.

Do 25. června je možné zakoupit vstupenky na pátek za zvýhodněnou cenu 1 200 Kč, na sobotu za 1 300, permanentku na oba dny pak za 2 200 korun. Na místě bude vstupné stát 1 400 Kč na pátek, 1 500 na sobotu a permanentka na oba dny přijde na 2 600 Kč. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Více o zvýhodněném vstupné i o ubytování se dozvíte na stránkách festivalu.

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