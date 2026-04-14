Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Dramaturgie Hradů CZ staví na žánrové pestrosti a důrazu na tuzemské interprety a kapely. Takže nezapomněla ani na vyznavače ostřejšího kytarového zvuku – pro ně budou připraveny koncerty kapel Harlej, Trautenberk, Krucipüsk nebo i zmíněné Vypsané fiXy a Daniela Landy.
Na přece jen jemnější notu zahraje zpěvačka Lenny, písničkář Xindl X nebo Tomáš Klus. Svůj příděl dostanou i posluchači rapu a hip hopu, na letošním ročníku vystoupí slovenský raper Rytmus nebo zástupce mladší generace Grey256.
Program dále doplní indie-popová kapela Brixtn a v žánrově příbuzném ranku se pohybující skupina Vega Elektra. První ze série koncertů odstartuje na hradě Točník ve dnech 10. až 11. července.
Novinkou oproti předchozím ročníkům je nové místo konání – Hluboká nad Vltavou, která nahradí dosavadní Rožmberk nad Vltavou. Zde Hrady CZ strávily patnáct let, ale náročnější terén i ve spojení s nepřízní počasí byl pro organizátory už na hraně technických možností a na úkor pohodlí diváků.
Když se naskytla možnost přesunu na místo s geniem loci, jakým Hluboká nad Vltavou je, organizátoři neváhali. Jeden z nich, Michal Šesták, věří, že se festivalu na nové zastávce bude dařit, a těší se na první návštěvníky.
Výraznou přidanou hodnotou festivalu Hrady CZ je, že zakoupená vstupenka zahrnuje možnost prohlídky toho kterého hradu či zámku. Samozřejmě zdarma. Kromě Točníku a Hluboké nad Vltavou to jsou Kunětická hora, Švihov, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a Bezděz.
Jednou z kapel, která je s Hrady CZ spojena od počátků, je i Vypsaná fiXa. Zpěvák Márdi rád vzpomíná na doby, kdy se opravdu hrálo na hradních nádvořích.
„Ten, kdo před mnoha lety stavěl vstupní bránu na Švihově, musel počítat s tím, že tam někdy ve vzdálené budoucnosti pojede naše kapelní dodávka, protože se vešla takřka na milimetr,“ zavzpomínal frontman Vypsané fiXy a zmínil rovněž doprovodné aktivity festivalu.
Kromě samotných koncertů jde například o karneval masek, který navíc letos slaví dvacáté jubileum. Stal se lákadlem pro malé i velké, kolektivy a jednotlivce.
Někteří návštěvníci se na páteční maškarní rej sjíždějí pravidelně a své masky a kostýmy během let dotáhli k dokonalosti, mnohdy až na profesionální úroveň. Promenáda masek je pak zážitkem nejen pro diváky, ale samozřejmě i pro samotné okostýmované.
„Karneval k Hradům CZ neodmyslitelně patří, stal se jejich nedílnou součástí od druhého ročníku festivalu. Jsme nadšeni, že si ho návštěvníci oblíbili,“ pochvaluje si organizátor festivalu a také kurátor karnevalu Viktor Souček.
Lístky na festival lze zakoupit přes NFCtron na stránkách www.hrady.cz. Lístek na pátek lze do 16. dubna sehnat za nízkou jarní cenu 950 korun, na sobotu 1 050 korun, permanentku na oba dny za 1 800 korun.