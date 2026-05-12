Landa, Lenny, Xindl X či Rytmus. Festival Hrady CZ oznamuje kompletní line-up

Páteční program všech zastávek zakončí koncert kapely Rybičky 48, před nimiž show rozjedou a roztančí Mig 21. Sobotní večery hned po vystoupení skupiny Mirai uzavře Daniel Landa. Pátek bude dále patřit raperu Rytmusovi, žánrovému chameleonovi Grey256 a kapele Trautenberk. V sobotu se návštěvníci mohou těšit na vstoupení skupin Vypsaná fiXa, Harlej či Krucipüsk. Dále v letošním line-upu figurují jména Tomáš Klus, Xindl X, Lenny nebo Brixtn. „Devadesátkový“ grunge přivezou nováčci Adaline, spíše popovější zvuk zase trojice Vega Elektra.
Levné vstupenky
Do čtvrtka 14. května je možné si na stránkách festivalu zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu.
Putovní tour odstartuje festival Hrady CZ v pátek a sobotu 10. a 11. července u malebné zříceniny Točníku u Prahy, na dominantu Polabí, Kunětickou horu u Pardubic zamíří 17. a 18. července. Hrad Švihov, obklopený vodními příkopy mezi Plzní a Klatovy, navštíví 24. a 25. července, novinkou bude letos 31. července a 1. srpna novogotický zámek Hluboká nad Vltavou.
V polovině léta, 7. a 8. srpna, ožije hudbou hrad Veveří tyčící se nad Brněnskou přehradou. O týden později, 14. a 15. srpna, se festival přesune pod unikátní komplex zámku Hradec nad Moravicí. Moravskou část uzavře 21. a 22. srpna pohádkově působící hrad Bouzov. Celé letní putování pak vyvrcholí 28. a 29. srpna pod hradem Bezděz, ikonické dominantě romantického Máchova kraje s nádhernými výhledy do okolní krajiny.
Koncerty se budou odehrávat vždy na dvou pódiích v areálech na loukách v podhradí či v těsné blízkosti památek. V pátek se areály otevřou v půl čtvrté odpoledne, v sobotu v deset hodin dopoledne. Tradiční hradní a letos jubilejní karneval s vyhlášením nejlepších festivalových masek se bude konat vždy v pátek od půl osmé večer.
|
Landa, Klus i Vypsaná fixa. Festival Hrady CZ poprvé rozezní Hlubokou nad Vltavou
„Festival Hrady CZ se skvěle propojuje s prázdninovými výlety. Jeho jednotlivé zastávky, které mají téměř totožný hudební program, se konají u atraktivních historických památek v různých částech republiky. Návštěvníci tak mohou spojit hudební zážitek s poznáváním regionu – přes den si projít hrad či zámek, okolní přírodu nebo město a večer si užít koncerty. Jsme rádi, že se festival stal za 21 let existence pro mnoho návštěvníků inspirací k letnímu cestování a objevování nových míst,“ říká jeden z organizátorů Michal Šesták.
Hrady CZ 2026
Do 14. května je možné si zakoupit vstupenku na pátek za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 2000 korun. Na místě bude vstupné stát 1400 korun na pátek, 1500 korun na sobotu a permanentka na oba dny 2600 korun.
Placení na festivalu bude letos, stejně jako v minulých ročnících, opět formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. Pokud jde o ubytování, nabízejí pořadatelé hned několik možností.
Za poplatek lze spát zcela bez starostí v tzv. VIP kempu PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením včetně sprch a recepce. Placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů nabídnou sprchy a splachovací toalety, non-stop recepci, cateringové služby či dobíjení telefonů.
K dispozici budou i úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma.