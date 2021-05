Festival Hrady CZ letos nebude. Organizátoři si stěžují na liknavost vlády

„Je nám to moc líto, ale již podruhé za sebou musíme vyvěsit bílou vlajku na hradbách Hradů a s konečnou platností vás informovat, že ani letos kvůli protipandemickým opatřením festival Hrady CZ v naplánovaném rozsahu neproběhne,“ píše se v prohlášení na stránkách akce.

„Vyčkávali jsme do poslední možné chvíle, ale již se nedá nic dělat. Dlouhodobá liknavost naší vlády a zejména pak ministerstva kultury v otázce stanovení jasných pravidel pro konání kulturních akcí během letošního léta nás dovedla do situace, že je druhá polovina května a stále nejsou přesné podmínky oficiálně schválené,“ pokračuje oznámení.

Organizátoři si dále stěžují, že plán na obnovení kulturního života, který minulý týden zveřejnilo ministerstvo kultury, jim nedává jistotu, že by během léta bylo možné zrealizovat osm festivalů v rozsahu a kvalitě, na které jsou návštěvníci zvyklí.



Ty nicméně může potěšit zpráva, že Hrady CZ plánují jakousi „light“ verzi, jejíž detaily oznámí během dvou týdnů. Co se vstupenek na loňský i letošní zrušený ročník týče, navrhují pořadatelé, aby je jejich držitelé vyměnili za poukaz na zmíněnou light verzi festivalu či vyčkali na další rok.

„Pokud ani jednu z těchto možností nevyužijete, zaplacené peníze vám vrátíme. Prosíme vás ale, abyste využili jednu z prvních dvou možností. Pomůžete nám tak v této nelehké době pokračovat v realizaci festivalu Hrady CZ i v dalších letech,“ apelují na fanoušky.

Loňský taktéž zrušený 16. ročník měl zavítat do celkem osmi krajů, kde měl od první poloviny července do konce srpna obsadit vždy jeden hrad. Do itineráře akce patří Bouzov, Kunětická hora, Švihov, Rožmberk, Bezděz, Točník, Hradec nad Moravicí a Veveří.

Podobný osud potkal i plánovaný letošní ročník Vizovického Trnkobraní. „Je nám to moc líto, ale již podruhé za sebou vás musíme s konečnou platností informovat, že ani letos si společně na Vizovickém Trnkobraní slivovici kvůli protipandemickým opatřením nedáme. Vyčkávali jsme do poslední možné chvíle, ale již se nedá nic dělat,“ uvedli organizátoři a zmínili stejné důvody, jako pořadatelé festivalu Hrady CZ.