České fanynky byly cudné, to Japonky běhaly za vlakem, líčí virtuos Hudeček

Coby „zázračné dítě s houslemi“ býval VÁCLAV HUDEČEK (71) miláčkem národa. Už v jeho 12 letech ho přijali na konzervatoř, v patnácti ho hráli na BBC a vystoupil v Londýně s Královskou filharmonií, v šestnácti byl přijat na Akademii múzických umění, tedy vysokou školu. Učil ho i geniální virtuos David Oistrach, za nímž létal do Moskvy. V osmnácti mu vyšlo první album. V 70. letech se mohl tady co do popularity srovnávat i s Karlem Gottem. Byl pravidelně v televizi i na titulních stranách časopisů, vystupoval po celém světě s nejlepšími orchestry a na těch nejprestižnějších pódiích – od americké Carnegie Hall přes Osaka Festival Hall v Japonsku až po Sydney Opera v Austrálii. Oženil se s populární herečkou Evou Trejtnarovou-Hudečkovou (Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Což takhle dát si špenát, Bouřlivé víno, Zítra to roztočíme, drahoušku…!, seriály Sanitka, Byl jednou jeden dům, Kamenný řád…). Jak na to všechno vzpomíná? | foto: Nekvapil Václav