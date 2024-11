Honza Dědek má novou kapelu, pomáhají mu s ní Chinaski a Xindl X

„S Honzou Hlaváčem jsme měli před třiceti lety kapelu New R. View, se kterou jsme natočili demosnímek Never Believe, ale nikdy jsme nekoncertovali. Ta nahrávka nikdy nevyšla a já jsem ji nedávno doma náhodou našel. A napadlo mě, že bychom k té písničce mohli jen tak pro zábavu natočit klip. Nakonec se nám to rozrostlo, natočili jsme profi video s příběhem. Je situované do roku 1994 a pojednává o klukovi a holce, kteří nezávisle na sobě přijdou na náš koncert a tam se seznámí,“ vysvětluje Honza Dědek.

Společně s Hlaváčem a zpěvačkou Leticií Krotkou pak Dědek založil zcela novou skupinu Leccos a natočil zcela novou skladbu s názvem Jsem divná?, k níž český text napsal Xindl X.

„Jsem jediná žena v mužském kolektivu a ženská energie mi občas trochu chybí. Ale zase jsem svým způsobem výjimečná,“ svěřuje se Leticie Krotká.

Kromě ní a Honzů Dědka a Hlaváče se na konečné podobě písniček podíleli členové kapely Chinaski Jan Steinsdörfer a Lukáš Pavlík. Hlavní roli v klipu Never Believe ztvárnil Max Dolanský syn hereckého páru Jan Dolanský a Lenka Vlasáková.

Do videoklipu Jsem divná pak režisér Ondřej Urbanec (natočil i Never Believe), obsadil Františka Prachaře, syna Lindy Rybové a Davida Prachaře.