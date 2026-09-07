Hollywoodští vampýři na sebe nechali čekat, místo avizované deváté hodiny dorazili na pódium skoro o půl hodiny později. Doprovodil je hlasem herce Christophera Leea (Saruman z Pána prstenů, ale především hvězda hororových filmů studia Hammer) přednesený citát z Draculy o dětech noci a na úvod jaksi „povinně“ zazněly původní skladby I Want My Now, Raise the Dead, My Dead Drunk Friends a The Boogieman Surprise, mezi něž Hollywood Vampires vložili klasiku I’m Eighteen z repertoáru frontmana Alice Coopera.
Jeho mumlavé šumlování snad může fungovat ve filmových Pirátech z Karibiku, ale s bigbítem za zády je to slabota.