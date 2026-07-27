Hlasování o nejoblíbenější skupinu festivalu ZasTenRock 2026
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Tiché místo 65 %, Svět pod hlavou 65 %, Zápisník alkoholičky 60 %, Ztracen v džungli 50 %, Mezi vlky 60 %, Tomb Raider 40 %, Kdyby radši hořelo 65 %, Most! 70 %, Divergence 50 %, Vybíjená 50 %, Volha 70 %, Assassin’s Creed 45 %
Nejdražší obraz světa není pravý, tvrdí padělatel. Sám obelstil nejslavnější znalce
Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život zesměšnil, německého malíře Wolfganga Beltracchiho nenávidí. Asi nejznámější padělatel moderní historie, jenž si už v minulosti...
Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let
Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...
Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?
Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...
Helloween stopli prodej lístků na Masters, festival zpestřili The Rasmus
Vystoupení hvězdných Helloween bylo největším tahákem čtyřdenního festivalu Masters of Rock, který v neděli vrcholí ve Vizovicích. Do areálu tamější likérky přijelo dvacet tisíc lidí a drtivá většina...
Nová generace vinařských Bobulí. Hádek a Langmajer se vrátí na Pálavu v rolích otců
Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem Bobule a bobulky, ve kterém se Kryštof Hádek s Lukášem Langmajerem vracejí na Pálavu. Přijíždějí jako otcové dospívajících synů, kteří po nich zřejmě...
Hlasování o nejoblíbenější skupinu festivalu ZasTenRock 2026
Která z kapel, jež letos vystupují na 15. ročníku festivalu ZasTenRock, je vaše nejoblíbenější? Hlasujte v anketě níže.
V Avignonu ocenili český soubor Spitfire Company, vycházel z Havlovy Audience
Zástupci českého divadelního souboru Spitfire Company o víkendu obdrželi na festivalu v jihofrancouzském Avignonu cenu za nejlepší režii inscenace Antiwords. Představení v režii Petra Boháče vychází...
Roxette na Benátské uctili Fredrikssonovou, Koller a Lucie zesnulého skladatele
Na festival Benátská! s Impulsem dorazil rekordní počet návštěvníků. Několik pódií hostilo české i zahraniční hvězdy. Nejzvučnějším jménem byli švédští Roxette. Během koncertů se hojně vzpomínalo na...
Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval
„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na svého přítele Milana Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v...
Knížák byl výraznou osobností, budil obdiv i rozpory, shoduje se kulturní scéna
Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů. Zároveň však budil kontroverze....
OBRAZEM: Havel s ňadry, kontroverzní panenky. Připomeňte si Knížákova díla
Ve věku 86 let zemřel výtvarník Milan Knížák. Osobnost českého undergroundu i bývalého šéfa Národní galerie provázela po celý život nekompromisnost a vyhrocené diskuse. Připomeňte si jeho život a...
GLOSA: Když Vodníka zpíval Haken. Vrací se první česká nahrávka Rusalky
Supraphon uvádí na trh nově remasterovanou první českou nahrávku opery Rusalka od Antonína Dvořáka. Kompletem z roku 1952 připomíná 30. výročí úmrtí proslulého představitele Vodníka, basisty Eduarda...
Svým blízkým se vymazal z paměti. Jak Spider-Man dospěl a začal znovu
Čtyři roky poté, co měl premiéru titul Spider-Man: Bez domova, přichází Spider-Man: Zbrusu nový den. Ač strážce spravedlnosti obdařený po kousnutí pavoukem akrobatickými schopnostmi došel od svého...
Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka na Knížáka. Uměl i provokovat, řekl Baxa
Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák byl nepřehlédnutelnou součástí moderního českého umění a jeho úmrtím ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Shodli se na tom...
Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let
Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...
Prodej stavebního pozemku 1801 m2 v obci Radim, Tužín, okr. Jičín
Radim - Tužín, okres Jičín
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Uprchlice z Československa a holka od vedle. Snímek o sportovní rivalitě boduje
Streamovací platforma Netflix má za sebou první měsíc od uvedení dokumentu Chris a Martina: Poslední set. Dokumentu o výrazné rivalitě ve sportovním odvětví, která navždy změnila dějiny sportu....
V první třídě neuměl anglicky, na střední ho nechtěli. Proč Pitbull založil vlastní školy?
Jako dítě kubánských emigrantů šel v Miami do školy, aniž by uměl anglicky. Když opouštěl střední školu, její ředitel mu doslova řekl, aby hlavně vypadnul. A v 16 letech ho matka vyhodila z domu....