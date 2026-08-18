„Vydání alb nám poskytuje něco, co se blíží experimentu, a to den, kdy používání chytrých telefonů na celostátní úrovni prudce stoupne z důvodů, které nemají nic společného s podmínkami na silnici, s počasím nebo s tím, kdo zrovna řídí,“ uvedl Vishal Patel, první autor studie působící na Harvard Medical School.
Patel a jeho kolegové se ve studii publikované v odborném časopise americké lékařské asociace JAMA Network Open zaměřili na vydání deseti významných alb mezi roky 2017 až 2022. Vybrali je na základě nejvyššího počtu přehrání na hudební platformě Spotify za jediný den.
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Mezi zkoumanými alby bylo Midnights od americké zpěvačky Taylor Swiftové z 21. října 2022, Scorpion od kanadského umělce Drakea z 29. června 2018 či Harry’s House, které vydal britský hudebník Harry Styles 20. května 2022.
Tým zjistil, že si lidé na streamovacích platformách v den vydání významných alb přehrávali 200 nejoblíbenějších skladeb v USA o 43 procent více než v dnech bezprostředně před jejich vydáním a po něm.
Z toho podle Patela vyplývá, že vybrané dny se skutečně liší z hlediska celonárodního zájmu o hudbu. Z údajů však není zřejmé, zda lidé hudbu poslouchali v autě.
Vědci následně využili údaje z registru smrtelných dopravních nehod ve Spojených státech v den vydání alb a v období deset dní před a deset dní po jejich vydání.
Po zohlednění dne v týdnu, kdy bylo album vydáno, federálních svátků a ročního období výzkumníci zjistili, že počet obětí dopravních nehod v USA vzrostl v den vydání významných alb o 15,1 procenta ve srovnání s jinými dny.
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„To odpovídá přibližně 182 obětem, které lze ve Spojených státech připsat vydání deseti zkoumaných alb,“ upřesnil Patel. Závěry studie vysvětluje tím, že přehrávání nového alba je úkon, který řidiče rozptyluje.
„Musíte odemknout telefon, otevřít aplikaci, najít nové album, přečíst si seznam skladeb a tu správnou si vybrat. To je několik vteřin, které strávíte díváním se na obrazovku,“ vysvětlil. Neznámá hudba podle něj také vyžaduje větší pozornost.
Vědci upřesňují, že nárůst počtu úmrtí při dopravních nehodách byl vyšší zejména u některých skupin populace, například u mladých řidičů, mužů či lidí, kteří byli v autě sami.
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Přesuňte propagaci, radí výzkumníci
Studie má však své limity, mimo jiné to, že přímo nezkoumá, zda mělo používání chytrých telefonů podíl na těchto smrtelných dopravních nehodách.
Patel navrhl, že vzhledem k výsledkům studie by streamovací platformy mohly přizpůsobit svá oznámení při propagaci chystaných alb. „Jedna věta o tom, že si mají posluchači připravit hudbu předtím, než usednou za volant, by je nic nestála,“ uvedl výzkumník.