GLOSA: Lepší než Katy Perry. Hilary Duffová se hlásí po desetileté pauze

  16:05
Americká herečka a zpěvačka Hilary Duffová, u nás známá z filmu Italské prázdniny, ke kterému nazpívala hit What Dreams Are Made Of, vydala 20. února 2026 šesté studiové album s názvem Luck… or Something. Zpěvačka se tak po deseti letech vrací k hudbě – naposledy vydala tanečně laděnou desku Breath In. Breathe Out.
Fotogalerie3

Zpěvačka Hilary Duffová | foto: Warner Music

V září minulého roku podepsala smlouvu s Atlantic Records a fanoušky již dříve lákala na nové písně příspěvky na sociálních sítích s textem „new music… or something“.

Producentsky se na albu podíleli její manžel Matthew Koma a Brian Phillips. Texty tvořila zpěvačka společně s producentskou dvojicí a některé skladby doplnili o spolupráci se SXXSY či Mayou Kurchner.

Témata alb odrážejí obdobná témata jako její tvorba z let 2003 až 2007, tentokrát však podaná s odstupem dvaceti let z pohledu dospělé ženy. Album oslovuje zejména generaci mileniálů, kteří její hudbu poslouchali v době puberty. Žánrově se pohybuje mezi synth-popem, pop rockem a dalšími styly, přičemž stále zachovává charakteristický „Hilary pop“. Zpěvačka přitom nerada používá termín „fanoušci“ – v rozhovoru pro Los Angeles Times uvedla: „Nechci, aby mě stavěli piedestal, nejsem světová popová hvězda. Patřím lidem.“

Úvodní píseň Weather for Tennis reflektuje první zkušenosti zpěvačky s dospělostí a dynamiku partnerských hádek. Název je metaforou pro situace, kdy není vhodné „hrát tenis“ – tedy komunikovat normálně. Instrumentálně skladba připomíná Bette Davis Eyes od Kim Carnes. Druhý singl Roommates popisuje vztah pohlcený rutinou, kdy partner připomíná spíše spolubydlícího; refrén připomíná Never Really Over od Katy Perry.

Zpěvačka Hilary Duffová
Obal alba Luck... or Something od Hilary Duffové
Zpěvačka Hilary Duffová
3 fotografie

Další skladby nastiňují různé vztahové a životní situace: We Don’t Talk řeší konflikt se sestrou, Tripping Out evokuje italské disco 80. let, Growing Up obsahuje melodické odkazy na Dammit od její oblíbené skupiny Blink-182, You from the Honeymoon zase připomíná éru Cry Baby od Melanie Martinezové.

Téma dospělosti pak završuje pilotní singl Mature, který vyšel 6. listopadu. Singl vyšel ve stejný den jako singl Bandaids od Katy Perry. U té se jedná již v pořadí o šestý velký comeback během uplynulých devíti let. Ale upřímně – Hilary se na scénu vrátila s lepším materiálem.

Propagace alba začne v květnu, turné odstartuje v Las Vegas a zahrne zastávky ve Velké Británii a Irsku v první polovině září, zakončí ho v lednu 2027 v Mexiku. Díky vysokému zájmu byly přidávány další termíny.

Celkově je album příjemné na poslech, fanoušek se snadno ztotožní s jeho tématy, hudebně ani textově ale nepřináší výraznou inovaci a je spíše bezpečné. Je patrná i inspirace Taylor Swift. Úspěch desky se nejspíš ponese především nostalgickými vzpomínkami mileniálů, kteří Hilary poslouchali v éře jejích prvních pěti alb.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

RECENZE: Bohyně Slavie. Je ženský fotbal pro muže opravdu paskvil, jak pravil Vízek?

60 % Premium
Fotbalistky Slavie Kateřina Svitková, Diana Bartovičová a Gabriela Šlajsová

Ve Španělsku, v Anglii, Portugalsku či ve Spojených státech chodí na ligové zápasy ženského fotbalu desetitisíce diváků, mezinárodní utkání jsou vyprodaná. A v Česku? „Malé rozpočty, velké...

23. února 2026

OBRAZEM: Čumilové v hledáčku. Fotografie zachytily zvědavce u nehod a neštěstí

Ivo Gil, Karel Cudlín a Dan Materna. Tři fotografové, tři různá období druhé...

Ivo Gil, Karel Cudlín a Dan Materna. Tři fotografové, tři různá období druhé poloviny 20. století a jedno téma - nespočet výjimečných situací, často tragických událostí, nehod, katastrof, u kterých...

23. února 2026  11:53

Finanční odměnou podpořím bratra bez domova, říká česká vítězka Berlinale

Pepa Lubojacki přebírá cenu na festivalu Berlinale. (21. února 2026)

Režisérka Pepa Lubojacki zaznamenala fenomenální úspěch. Její dokument získal hned dvě ceny na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Několik let natáčela na mobilní telefon svého bratra a dva...

23. února 2026  10:36

Harry Hole míří na Netflix. Na autenticitu seriálu dohlédl sám spisovatel Jo Nesbo

Seriál Harry Hole

Milovníci drsného severského krimi a mysteriózních příběhů už netrpělivě vyhlížejí konec března. Legendární detektiv Harry Hole se totiž objeví na Netflixu. Slibuje mrazivý zážitek, na jehož...

23. února 2026  9:03

Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA, vyhrála i Jedna bitva za druhou

Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Vznikl v české koprodukci a je nominován i na Oscara. Cenu za nejlepší film získala Jedna bitva za druhou, kde hlavní...

22. února 2026  19:57,  aktualizováno  21:12

Na festival Pragueshorts se vrátí pivní Hurikán, přidá se i alternativní porno

Z filmu Hurikán

Festival krátkých filmů Pragueshorts vstupuje do 20. ročníku. Na počest jubilea připravil slavnostní zahájení v retrostylu včetně variace na Bollywood, od 25. února až do 1. března pak nabídnou...

22. února 2026  16:16

Píše nové případy Hercula Poirota. Je to čest, proč se stresovat, říká britská autorka

Premium
Spisovatelka Sophie Hannah (2025)

Poirot neumřel, Poirot žije. Nejen díky neustálým televizním reprízám, ale také britské autorce Sophie Hannah, kterou dědicové Agathy Christie před třinácti lety pověřili napsáním dalších románů o...

22. února 2026

GLOSA: Tak nám muzikál Dracula už zase vstal z mrtvých. Obstál by i dnes?

Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...

Muzikálový Dracula, který znovu vstal ze své rakve ku příležitosti třicátého výročí od premiéry, svou pouť po velkých halách už ukončil. Stalo se tak minulý týden, kdy završil svou jízdu dvěma...

22. února 2026  11:15

RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza

Josef Carda a Dana Morávková v komedii Apartmá v hotelu Plaza

Dáma v nejlepších letech se spokojeně rozhlédne po hotelovém pokoji. Ano, to je to místo, kde s manželem před pětadvaceti lety strávili nezapomenutelnou svatební noc! Bude ta dnešní stejně...

22. února 2026  9:15

Berlinale má vítěze. Zlatého medvěda získal snímek o politickém pronásledování

Režisér Ilker Catak přebírá Zlatého medvěda za nejlepší film za snímek „Gelbe...

Zlatého medvěda za nejlepší snímek 76. ročníku filmového festivalu Berlinale získal film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) německého režiséra tureckého původu Ilkera Çataka. Na slavnostním večeru v Berlíně...

21. února 2026  20:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale uspěl česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki. Získal ocenění za nejlepší dokument. Autorka ve filmu...

21. února 2026  14:27,  aktualizováno  19:20

Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu budí vášně i pohoršení. Jako by Rusové točili Trumpa

Premium
Jude Law jako Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu

Patřil k nejočekávanějším filmům roku, jenže první reakce na titul Čaroděj z Kremlu, který do Česka dorazí koncem února, nejsou zrovna nadšené. Padají v nich i výrazy jako brak, karikatura nebo...

21. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.