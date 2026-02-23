GLOSA: Lepší než Katy Perry. Hilary Duffová se hlásí po desetileté pauze

V září minulého roku podepsala smlouvu s Atlantic Records a fanoušky již dříve lákala na nové písně příspěvky na sociálních sítích s textem „new music… or something“.
Producentsky se na albu podíleli její manžel Matthew Koma a Brian Phillips. Texty tvořila zpěvačka společně s producentskou dvojicí a některé skladby doplnili o spolupráci se SXXSY či Mayou Kurchner.
Témata alb odrážejí obdobná témata jako její tvorba z let 2003 až 2007, tentokrát však podaná s odstupem dvaceti let z pohledu dospělé ženy. Album oslovuje zejména generaci mileniálů, kteří její hudbu poslouchali v době puberty. Žánrově se pohybuje mezi synth-popem, pop rockem a dalšími styly, přičemž stále zachovává charakteristický „Hilary pop“. Zpěvačka přitom nerada používá termín „fanoušci“ – v rozhovoru pro Los Angeles Times uvedla: „Nechci, aby mě stavěli piedestal, nejsem světová popová hvězda. Patřím lidem.“
Úvodní píseň Weather for Tennis reflektuje první zkušenosti zpěvačky s dospělostí a dynamiku partnerských hádek. Název je metaforou pro situace, kdy není vhodné „hrát tenis“ – tedy komunikovat normálně. Instrumentálně skladba připomíná Bette Davis Eyes od Kim Carnes. Druhý singl Roommates popisuje vztah pohlcený rutinou, kdy partner připomíná spíše spolubydlícího; refrén připomíná Never Really Over od Katy Perry.
Další skladby nastiňují různé vztahové a životní situace: We Don’t Talk řeší konflikt se sestrou, Tripping Out evokuje italské disco 80. let, Growing Up obsahuje melodické odkazy na Dammit od její oblíbené skupiny Blink-182, You from the Honeymoon zase připomíná éru Cry Baby od Melanie Martinezové.
Téma dospělosti pak završuje pilotní singl Mature, který vyšel 6. listopadu. Singl vyšel ve stejný den jako singl Bandaids od Katy Perry. U té se jedná již v pořadí o šestý velký comeback během uplynulých devíti let. Ale upřímně – Hilary se na scénu vrátila s lepším materiálem.
Propagace alba začne v květnu, turné odstartuje v Las Vegas a zahrne zastávky ve Velké Británii a Irsku v první polovině září, zakončí ho v lednu 2027 v Mexiku. Díky vysokému zájmu byly přidávány další termíny.
Celkově je album příjemné na poslech, fanoušek se snadno ztotožní s jeho tématy, hudebně ani textově ale nepřináší výraznou inovaci a je spíše bezpečné. Je patrná i inspirace Taylor Swift. Úspěch desky se nejspíš ponese především nostalgickými vzpomínkami mileniálů, kteří Hilary poslouchali v éře jejích prvních pěti alb.