RECENZE: Obři proti monstrům. Helloween na novém albu vykročili s novou energií

Skupina Helloween | foto: Mathias Bothor

Jindřich Göth
  13:00
Němečtí speed metaloví matadoři Helloween se hlásí s druhým albem v sedmičlenné sestavě s navrátilci Kaiem Hansenem a Michaelem Kiskem. Proti bezejmennému předchůdci, s odstupem času trochu ztuha sešněrovanému, je Giants & Monsters pestřejší, uvolněnější a barevnější nahrávkou.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které...

Přicházela brzy, zůstávala dlouho. List The New York Times obsáhle píše o Salivarové

Americký list The New York Times připomíná Zdenu Salivarovou jako spisovatelku a nakladatelku, která udržovala českou literaturu při životě léta poté, co sovětské tanky převálcovaly období...

1. září 2025  13:50

1. září 2025

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

1. září 2025  12:12

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

1. září 2025  9:40

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

vydáno 1. září 2025

V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

Premium

Nečekal jsem, že bude Národní divadlo tak náročné, ale je to tam skvělé, popisuje Zdeněk Piškula dva roky svého angažmá na první scéně. Od tíhy velkého jeviště si nyní odskočil do letního open air...

31. srpna 2025

Zemřel kameraman Krkonošských pohádek František Němec. Bylo mu 92 let

Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na pořady pro děti a pohádky. Jeden z nejoblíbenějších večerníčků, Krkonošské pohádky, natočil v 70. a...

31. srpna 2025  19:52

RECENZE: Tisíc kroků skvělé Marie Stuartovny na festivalu v Salcburku

Hudební slavnosti v létě lákají do Salcburku proslulá hudební tělesa a pěvce. Je tu i činohra, semináře, dílny, ale hlavní zájem budí operní produkce. Nejčastějším doprovodným orchestrem byli...

31. srpna 2025  19:12

Kabát v záři ohňů i Wanastowky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:29

GLOSA: Ave, Caesar. Před dvaceti lety měl premiéru televizní seriál Řím

Před nějakou dobou mne kvůli nestydatě ahistorickému přístupu tvůrců rozčílil britský dokument o Juliu Caesarovi a konci římské republiky Jak se rodí diktátor, který odvysílala Česká televize (viz MF...

31. srpna 2025,  aktualizováno  16:27

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

vydáno 31. srpna 2025

Rošťák i akrobat. Všestranný Ladislav Pešek se ženil pod hrozbou sebevraždy

Premium

Dobrácký chirurg Vrtiška z Nemocnice na kraji města nebo usměvavý muzikant z pohádky Obušku, z pytle ven! V těchto rolích si dobře vybavíme herce Ladislava Peška. Jeho filmografie je úctyhodná, za...

30. srpna 2025

