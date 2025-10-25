RECENZE: Doušek z metalového pramene. Helloween v Praze nezaváhali ani na okamžik

Hala byla našlapaná po střechu, což svědčí o mimořádné a neutuchající oblibě Helloween v našich končinách. A také o tom, že reunion se zpěvákem Michaelem Kiskem a kytaristou Kaiem Hansenem, s jejichž jmény je spojeno umělecky nejplodnější a nejšťastnější období kapely, byl skvělým tahem. Nejen marketingovým, ale i uměleckým, neboť jak Giants & Monsters, tak předchozí deska Helloween z roku 2021 patří k vrcholným položkám helloweenovské diskografie.
Helloween jsou jedineční v tom, že svou hudbu sice berou vážně, zároveň ale nejsou nijak ortodoxní. Jejich pojetí metalu je lehké, vzdušné a plné nadhledu. A všichni jsou znamenití muzikanti.