V angličtině se našla. Největším hitem Zeťové zůstala píseň Impossible

Po rozpadu dívčího tria Black Milk se Tereza Kerndlová, Tereza Černochová i Helena Zeťová vydaly na sólovou dráhu. Vzhledem k tomu, že jejich skupina měla několik výrazných hitů, potřebovala každá z nich píseň, která by dřívější tvorbu aspoň trochu zastínila.

Helena Zeťová ji přitom našla hned v prvním singlu Impossible (Unstoppable), který oznamoval vydání alba Ready To Roll. Tedy první zpěvaččiny sólové desky po rozpadu Black Milk.

V písni skladatelské dvojice Michael Jay a Ryan Laubscher zpívá anglicky. „Should I play? / Hard to hold / Should I stay? / Should I go? / Give up all self control?“ zpívá zde, aby navázala refrénem „This isn’t mission impossible / It’s just so logical / This love’s unstoppable / Now there’s no end inside.“ Tedy popěvkem, který byl v letech 2005 a 2006 slyšet ze všech českých rádií.

Helena Zeťová – Impossible (Unstoppable)

„Já už ji moc nezpívám, ale jsem za ni samozřejmě ráda, dostala mě tam, kde jsem,“ svěřila se redaktorovi MF DNES Vladimíru Vlasákovi v rozhovoru z roku 2008. Kritika tehdy psala, že se Zeťová od rytmů r’n’b (typického pro Black Milk) přesunula do více poprockové polohy.

„Díky ní se ukázalo, že zpívání v angličtině je v Česku možné, pokud ovšem Čech Čechovi tu jeho angličtinu věří. Zpívám anglicky léta, ale stejně si pro jistotu vezmu korepetici z New Yorku, aby výslovnost byla v pořádku,“ uvedla v časech, kdy na pulty tehdy ještě relativně prosperujících obchodů s hudebními alby mířila její druhá deska Crossing Bridges.

Na ní už našli posluchači pouze anglicky zpívané písně, což bylo ostatně Zeťové poznávací znamení. Jako začínající zpěvačka totiž část kariéry strávila na španělském ostrově Lanzarote, kde zpívala s americkou kapelou. Druhé album si vyloužilo výrazně lepší recenze než debut.

Black Milk – Nechci tě trápit

Třetí Zeťové deska byl počin nazvaný Consequences, který vydala v roce 2020. Jinak je její výrazný hlas spojen primárně s největšími hity tria Black Milk. Tedy r’n’b písněmi Nechci tě trápit, Sedmkrát, Modrej dým či Pár nápadů, která zněly z rádií i televize na začátku tohoto tisíciletí.

Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka zemřela v pátek 20. prosince. Podle informací bulváru vypadla z okna.

Black Milk – Sedmkrát