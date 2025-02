Udělám všechno pro to, abyste se bavili. Helena Vondráčková slavila v O2 areně

Nechyběly písničky jako A ty se ptáš co já, v originále The Winner Takes It All od švédské kapely ABBA, Dvě malá křídla, Pátá, kterou svého času znovu zpopularizoval filmový muzikál Rebelové, Chytila jsem na pasece motýlka nebo Tentokrát se budu smát já, v níž zpěvačku doprovodil sbor tanečníků a stepařů pod vedením několikanásobného mistra světa a Evropy Tomáše Slavíčka.

V písni Archiméde se Helena Vondráčková chopila paliček a doprovodila se na konga. V duetu To se nikdo nedoví se k ní na pódiu přidal Václav Noid Bárta a skladbu Mám toho dost si společně s hvězdou večera přišla zazpívat Bára Basiková.

„Kdybyste věděli, jaká je to pro mě čest, pocta a neskutečná radost. Helenka je můj celoživotní vzor, bohyně a zpěvačka, kterou nikdy nedostihnu. Držet se tolik let na špici, dělat svou profesi s láskou a pokorou, je neskutečné. A je mi ctí, že s ní mohu stát na jednom pódiu,“ řekla dojatá Basiková.

Dále na koncertě zazněly skladby Ještě světu šanci dej, Časy se mění, kterou má Helena Vondráčková v repertoáru už od dob skupiny Golden Kids, Já půdu dál, neodmyslitelné Sladké mámení a samozřejmě jeden z jejích největších hitů Dlouhá noc.