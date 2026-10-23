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Potkaly se na benzínce a vznikla píseň. Helena Vondráčková spojila síly s Radůzou

Autor:
  8:35
Helena Vondráčková a hudebnice Radůza

Helena Vondráčková a hudebnice Radůza | foto: Lenka Hatašová

Helena Vondráčková a hudebnice Radůza
Helena Vondráčková
Radůza
Radůza
37 fotografií
Helena Vondráčková představuje svou novou píseň Stříbrný vítr, kterou pro ni po náhodném setkání vytvořila písničkářka a multiinstrumentalistka Radůza. Nečekaná spolupráce vznikla z náhodného setkání na čerpací stanici, když se obě hudebnice vracely domů z koncertu.

Z příjemného rozhovoru nakonec vzešel nápad, jenž Radůza proměnila v intimní a emocemi nabitý výtvor.

„Naše setkání s Radůzou bylo vlastně úplně náhodné. Potkaly jsme se jedné noci na benzinové pumpě, když jsme se obě vracely z koncertu. A právě taková nečekaná setkání někdy přinesou něco výjimečného. Radůza mi tehdy slíbila, že pro mě napíše písničku, a moc mě potěšilo, když svůj slib splnila,“ vzpomíná Helena Vondráčková.

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Jak Radka Vranková alias Radůza přiznává, nová píseň vznikla v průběhu velmi krátké chvíle přímo z nitra jejích pocitů a díky inspiraci samotné Vondráčkové, kterou po dlouhá léta považuje za svůj hudební vzor.

„Písnička mi vyšla ze srdce a napsala jsem ji opravdu během chvilky. Moc mě potěšilo, že se s ní paní Helena dokázala ztotožnit. Velmi se mi líbí i aranžmá studiové nahrávky, které je velmi decentní, a já doufám, že se Stříbrný vítr bude líbit i posluchačům,“ okomentovala svůj výtvor multiinstrumentalistka.

Píseň svým fanouškům zlatá slavice z roku 1965 poprvé servírovala letos v červnu na svém narozeninovém koncertě v Hudebním divadle Karlín, kam na pódium přizvala i její autorku.

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„Má nádherný, velmi emotivní text, ve kterém je spousta citu a opravdovosti. Přiznám se, že když jsem ji slyšela poprvé, měla jsem slzy v očích. O to krásnější pro mě bylo poprvé ji zazpívat na svém letošním narozeninovém koncertě,“ reagovala s nadšením na novinku Vondráčková.

Hudební produkce se ujal Jan Gajdoš, který zvolil střídmé aranžmá a nechal vyniknout především samotnou interpretaci. „Snažil jsem se aranží podtrhnout intimitu a křehkost písně. Takže jen kytary, smyčcový kvartet a Helena,“ přibližuje svůj přístup producent.

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