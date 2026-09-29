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Fanoušci Slipknot hrozí kapele bojkotem kvůli účasti Marilyna Mansona na turné

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  11:33
Čtyřleté vyšetřování ale nevedlo k žádnému obvinění a Manson s novou deskou...

Čtyřleté vyšetřování ale nevedlo k žádnému obvinění a Manson s novou deskou potěšil fanoušky. Turné po celé Evropě bylo brzy vyprodané. | foto: Echo Promotion

Skupina Slipknot
Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské...
Záběr z koncertu Slipknot v O2 areně (28. července 2022).
Joey Jordison za bicími v kapele Slipknot
26 fotografií
Heavymetalová kapela Slipknot oznámila k radosti svých fanoušků velkolepé turné, se kterým projede především oba americké kontinenty. Řadě příznivcům maskovaných divochů je však proti srsti skutečnost, že jako jednoho z předskokanů pro část koncertů angažovali excentrického zpěváka Marilyna Mansona, dříve obviněného ze sexuálního zneužívání.

Někteří fanoušci považují spojení Marilyna Mansona a ikonických hudebníků za skvělý nápad. Jiní však Mansonovu účast razantně odmítají a hrozí bojkotem.

„Rád bych to viděl, ale rozhodně se nestane, abyste dostali mé peníze do Mansonovy kapsy,“ napsal na Instagramu pod kapelou zveřejněný příspěvek jeden z uživatelů. „Turné se známým násilníkem Marilynem Mansonem? Zklamání, tohle vynechám,“ doplnil další.

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Kapela zahájí turné 3. července koncertem na londýnském stadionu Wembley. Odtud se vydá přes oceán na sérii severoamerických zastávek, které započne 16. července v Nationals Parku ve Washingtonu D.C. Poté hudebníci zakončí šňůru pěti jihoamerickými vystoupeními v Brazílii, Argentině, Chile, Peru a Kolumbii.

Podle plánu doplní Mansona na zahajovacím koncertě v Londýně a taktéž jihoamerické části turné kapela Hatebreed. V anglické metropoli se pak připojí i kolegové ze skupiny Lorna Shore.

slipknot

SOUTH AMERICA 2027: (sic)est Stadium Tour with special guests @marilynmanson and @hatebreedofficial

Tickets on-sale Friday, 2 October. Pre-sale begins tomorrow at 10am. Sign up to receive your unique pre-sale code now at slipknot1.com

04.9 - São Paulo, Brazil | @thetownfestival

08.9 - Buenos Aires, Argentina | Estadio Huracán
with Marilyn Manson, Hatebreed, and @___boyler
 
12.9 - Santiago, Chile | Estadio Nacional
with Marilyn Manson, Hatebreed, and @mawizakvlt
On-Sale Thursday 8 October 

14.9 - Lima, Peru | Estadio Nacional 
with Marilyn Manson and Hatebreed

16.9 - Bogotá, Colombia | Vive Claro
with Marilyn Manson, Hatebreed, and @nodependientehc

28. září 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 29. září 2026 v 10:37
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Zneužíval a manipuloval mě

Ze sexuálního zneužívání obvinila Mansona, vlastním jménem Briana Warnera, v roce 2021 herečka a jeho bývalá partnerka Evan Rachel Woodová. Byli spolu tři roky od roku 2007.

„Začal mě zneužívat jako teenagerku, a roky mě zneužíval opravdu strašlivě. Vymýval mi mozek a manipuloval mě. Už nežiju ve strachu z odvety, pomluv nebo vydírání. Jsem tu, abych odhalila nebezpečného člověka, než zničí další životy. Stojím při mnoha obětech, které už nechtějí mlčet,“ nechala se podle webu The Guardian slyšet Woodová.

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Sám sedmapadesátiletý hudebník veškeré obvinění popírá a o svých intimních vztazích tvrdí, že byly vždy konsenzuální. Po sérii vzájemných obviňování nakonec v roce 2025 losangeleský soud zprostil Mansona obžaloby pro nedostatek důkazů. Uložil mu však náhradu právních nákladů Woodové ve výši 327 tisíc dolarů.

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