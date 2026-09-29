Fanoušci Slipknot hrozí kapele bojkotem kvůli účasti Marilyna Mansona na turné

Někteří fanoušci považují spojení Marilyna Mansona a ikonických hudebníků za skvělý nápad. Jiní však Mansonovu účast razantně odmítají a hrozí bojkotem.
„Rád bych to viděl, ale rozhodně se nestane, abyste dostali mé peníze do Mansonovy kapsy,“ napsal na Instagramu pod kapelou zveřejněný příspěvek jeden z uživatelů. „Turné se známým násilníkem Marilynem Mansonem? Zklamání, tohle vynechám,“ doplnil další.
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Kapela zahájí turné 3. července koncertem na londýnském stadionu Wembley. Odtud se vydá přes oceán na sérii severoamerických zastávek, které započne 16. července v Nationals Parku ve Washingtonu D.C. Poté hudebníci zakončí šňůru pěti jihoamerickými vystoupeními v Brazílii, Argentině, Chile, Peru a Kolumbii.
Podle plánu doplní Mansona na zahajovacím koncertě v Londýně a taktéž jihoamerické části turné kapela Hatebreed. V anglické metropoli se pak připojí i kolegové ze skupiny Lorna Shore.
Zneužíval a manipuloval mě
Ze sexuálního zneužívání obvinila Mansona, vlastním jménem Briana Warnera, v roce 2021 herečka a jeho bývalá partnerka Evan Rachel Woodová. Byli spolu tři roky od roku 2007.
„Začal mě zneužívat jako teenagerku, a roky mě zneužíval opravdu strašlivě. Vymýval mi mozek a manipuloval mě. Už nežiju ve strachu z odvety, pomluv nebo vydírání. Jsem tu, abych odhalila nebezpečného člověka, než zničí další životy. Stojím při mnoha obětech, které už nechtějí mlčet,“ nechala se podle webu The Guardian slyšet Woodová.
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Sám sedmapadesátiletý hudebník veškeré obvinění popírá a o svých intimních vztazích tvrdí, že byly vždy konsenzuální. Po sérii vzájemných obviňování nakonec v roce 2025 losangeleský soud zprostil Mansona obžaloby pro nedostatek důkazů. Uložil mu však náhradu právních nákladů Woodové ve výši 327 tisíc dolarů.