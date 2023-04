Zemřel zpěvák a bojovník za lidská práva Belafonte, proslavil ho hit Banana Boat

Belafonte, americko-karibská hudební hvězda, patřil před půlstoletím k nejznámějším umělcům Ameriky. Narodil se v New Yorku, ale do dvanácti let žil na Jamajce, odkud pocházela jeho matka.

Dyslektik Belafonte po návratu do USA nedokončil střední školu a na konci války sloužil u námořnictva. Na Broadwayi debutoval v roce 1953 v muzikálu Almanach a hned získal prestižní divadelní cenu Tony. Ve stejném roce se objevil i na filmovém plátně ve snímku Bright Road.

O dva roky později pobláznil Ameriku albem Calypso s karibskou lidovou hudbou kalypso, jehož se jen v USA prodalo více než milion kusů. Populární umělec se proslavil i tím, že v letech 1954 až 1961 odmítal vystupovat na americkém Jihu na protest proti uplatňování rasové segregace.

Zpěvák hitů The Banana Boat Song, Island in the Sun či Matilda v 60. letech spolupracoval s černošským vůdcem Martinem Lutherem Kingem.

V roce 1985 zorganizoval benefiční koncert na pomoc hladomorem postižené Africe. Symbolem této akce se stala píseň We Are The World, kterou složili Michael Jackson a Lionel Richie. Kromě autorů a samotného Belafonteho v ní slyšíme zpěv Bruce Springsteena, Paula Simona, Raye Charlese, Boba Dylana a dalších.