Skupina Harlej k oslavám 30 let vyráží na turné, vydá také kompilační alba

  8:32
Rocková skupina Harlej k 30. výročí existence přichystala dvě kompilační alba, novou verzi své písně Tak jdem dál a výroční turné. To začne 4. října v Liberci a vyvrcholí koncertem v pražském O2 Universum 8. listopadu.
foto: Markéta Kolínská

K výročí se kapela rozhodla natočit novou verzi písně Tak jdem dál z desky Když chválím, tak sebe z roku 2001. Ke spolupráci si pozvala Lou Fanánka Hagena, Kubu Rybu, Petra Jandu, Václava Bláhu, Petra Hrdličku, Josefa Vojtka, Luboše Suchánka a v nahrávce se objeví i hlas původního frontmana Harleje Vládi Šafránka.

„Dlouho jsem měl pocit, že tomu songu dlužíme větší podporu, a mrzelo mě, že k němu neexistuje videoklip. V momentě, kdy se nám podařilo najít původní studiové stopy se zpěvem Vládi Šafránka, bylo rozhodnuto. Hodně si v kapele vážíme toho, že muzikanti, které jsme oslovili, šli do toho s námi. Je to pro nás hlavně vzpomínka na Vláďu, který bude vždycky s Harlejem spjatý a který se bohužel našich třicetin nedožil,“ uvedl k nahrávce kapelník Antonín Rauer pro ČTK.

Šafránek zemřel předčasně 18. září 2018. Fanoušci si ho mohou připomenout při poslechu chystané nahrávky Best of 30 let - Part 1. Některé skladby z období s Šafránkem hraje Harlej i s novým zpěvákem Tomášem Hrbáčkem.

„Není důvod se od nich odříznout. Jsem rád, že nejsme kapela žijící z minulosti. Z nových desek, které přibývají, hrajeme poměrně dost písniček, ale snad jenom třikrát se třeba stalo, že jsme nehráli pecku Zfetovanej. Dlouhá léta tou písničkou začínáme, nedovedu si už představit, že bychom zahráli na začátku něco jiného. Stejně tak budeme asi do smrti hrát Svařák,“ řekl Rauer.

Začátky v kapele Harlej nebyly pro zpěváka Hrbáčka snadné, fanoušci si na změnu frontmana museli zvykat. „Trvalo to zhruba tři roky a Tomáš se s tím dokázal poprat, je to silný člověk s dostatkem zkušeností. Když k nám přišel, trochu jsme naše vyznění změnili z toho crazy výrazu do více rockovějšího,“ konstatoval kapelník.

Turné kapely začne 4. října v Liberci a protáhne se přes devět měst do konce listopadu. Výjimečný bude zejména pražský koncert 8. listopadu. „Je to jediné místo, kde bude celá show jiná. Budeme tam hrát uprostřed haly, což je pro nás premiéra a těším se na to. Chceme být hodně blízko lidem, pódium nebude vysoko, chceme stát co nejvíce mezi fanoušky,“ uvedl Rauer.

Pražská skupina Harlej zahájila svoji činnost v roce 1995. Sestavu dnes tvoří Tonda Rauer (kytara), Tomáš Hrbáček (zpěv), Martin Kolinss Kolínský (baskytara), Milan Hoffman (kytara) a Libor Fanta (bicí).

27. září 2025

