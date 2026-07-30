Seriál o čtyřech sériích se vysílal na kanále Disney Channel mezi lety 2006-2011 a patřil k nejoblíbenějším počinům této televizní platformy. Příběh se točí kolem náctileté Miley Stewartové, jež se pod pseudonymem Hannah Montana snaží skloubit běžný studentský život s kariérou popové hvězdy. O její pravé identitě však ví jen její rodina a nejbližší kamarádi.
Chytlavé písničky z tohoto sitcomu se staly hity a motivy seriálu byly všude, kam oko dohlédlo. Ať už se jednalo o oblečení, školní potřeby či obaly sladkostí. Fenomén, jenž ovlivnil celou generaci, si během let připsal na konto několik nominací například na ceny Creative Arts Emmy nebo Teen Choice Awards. A jako teenagerka tehdy poprvé bodovala dnešní ikona popové scény Miley Cyrus.
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Miley se přitom při konkurzu nehlásila rovnou do role titulní hrdinky, ale její kamarádky a spolužačky Lilly (Emily Osmentová). Její drzost a veselá povaha však tvůrce přesvědčila, že právě ona je tou nejlepší kandidátkou na roli Hannah.
Vedle hlavní dvojice se v seriálu dále objevili například Mitchel Musso, Jason Earles, Moisés Arias. Otce Miley alias Hannah si zde zahrál její skutečný otec - hudebník Billy Ray Cyrus.
Svou popularitou si nakonec příběh vysloužil i tři filmová pokračování – hudební dokument Hannah Montana a Miley Cyrus: To nejlepší z obou světů (2008), celovečerní film Hannah Montana (2009) a tvůrci nezapomněli ani na připomínku letošního jubilea, kterému věnovali třetí snímek Hannah Montana: Speciál k 20. výročí (2026).
Z milované teenagerky popovou ikonou
Po ukončení natáčení se Miley Cyrusová vydala na sólovou pěveckou dráhu. Veřejností i kritiky velký úspěch zaznamenal její hit Party in the USA, který vydala na EP The Time of Our Lives (2009) ještě v době výroby slavného seriálu.
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Svou pozdější uměleckou dráhou se naopak snažila ze škatulky rozverné mladé dívky vymanit a své vystupování posunula extravagantnějším směrem. Tento krok se jí povedl na výbornou a dnes patří mezi nejvýraznější tváře hudebního průmyslu.
Zcela zásadním průlom přišel v roce 2013 s vydáním alba Bangerz. Skladby jako We Can’t Stop a především Wrecking Ball se staly celosvětovými hity a definitivně dokázaly, že Miley už dávno není jen rozverná seriálová hvězdička. V průběhu let se do srdcí hudebních příznivců zapsala také hity jako Nothing Breaks Like a Heart, Midnight Sky, Malibu nebo Mother’s Daughter.
Uměleckého vrcholu však dosáhla, když v roce 2023 vydala na svém osmém studiovém albu píseň Flowers. Globální megahit, jenž se v daný rok vyšplhal na 1. místo hudebních žebříčků ve více než 30 zemích světa, stal se podle serveru IFPI celosvětově nejprodávanějším singlem roku a při 66. ročníku udělování cen Grammy si zpěvačka za skladbu odnesla dvě sošky v kategoriích Nejlepší sólový popový výkon a Nahrávka roku.
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Další, celkově třetí sošku přidala následující rok v kategorii Nejlepší country duo/skupinové vystoupení za skladbu II Most Wanted, na které spolupracovala společně s historicky nejdekorovanější Grammy hudebnicí Beyoncé.
Svým typickým chraplavým hlasem a velkým rozsahem dokázala dokonale složit poctu světovým hitům jako Like a Prayer, Jolene, Summertime Sadness nebo Heart of Glass. Její covery jsou kvalitou veřejností často považovány za srovnatelné s originály a na platformách jako YouTube nebo Spotify zaznamenaly stovky milionů přehrání.