Nerada mluvila o své nemoci, říká Štefan Margita při křtu knihy o Haně Zagorové

„Tam nahoře je určitě šílenej mejdan. Jako sudičky knihy tam jsou Karel Gott a Jirka Bartoška. Takže ti už oslavují,“ řekl s humorem při příležitosti křtu knihy Hana Zagorová: Žít tady a teď Štefan Margita. Při této slavnostní příležitosti vysekl poklonu autorovi zbrusu nové knihy Pavlu Hénikovi i přítomnému režisérovi muzikálu s hity Hany Zagorové Biograf láska 2 Janu Křížovi.
„Přípravě jsem se začal věnovat před dvěma lety, kdy jsem zhruba rok nastudovával, dělal rešerše, přečetl vše, co o Hance bylo napsáno. Pak jsem to zhruba sedm měsíců psal, tři měsíce připravoval grafiku a dva měsíce finalizoval. Takže to byly zhruba dva roky práce,“ prozradil v rozhovoru pro iDNES.cz autor knihy Pavel Hénik.
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Podle Margity má Zagorová písní na deset muzikálů, hlásí autorka Biografů láska
Ten měl původně v plánu stvořit publikaci o 250 stranách. Díky vydatnému množství informací a památných fotografií se počet ve finále vyšplhal na 300 stran. Z původně zamýšlených 300 fotografií jich zde nakonec čtenáři najdou 650. „Přesto se tam všechno nevešlo, to by ta knížka musela být dvojnásobná. Hanka měla tak pestrý život, že by vydal na deset dalších,“ dodal autor.
„Ta knížka není o tom, že všichni, s kterými dělal rozhovory, tu Hanku chválí. Mluví o ní osobně, co s ní zažili, a v tom je ta knížka právě úžasná,“ uvedl v rozhovoru po křtu Margita. Přestože si osobně myslí, že o zpěvačce bylo veřejnosti téměř všechno známo, prozradil jedno téma, které se v žádné publikaci o ní pořádně zachytit nedá.
„Ona strašně nerada mluvila o své nemoci, takže i kdyby žila, tak to určitě do té knížky nikdy nedá,“ doplnil operní pěvec.
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Dárek k narozeninám Zagorové. Kalich uvede Biograf láska 2, odhalil část písní
Současně s publikací vyšel pod hlavičkou společnosti Supraphon i kolekce 80 písní Hany Zagorové s názvem 80 osobně, které si její fanoušci mohou pořídit ve formě čtyř CD nebo dvou LP. Obě díla pokřtil Margita politím sektu společně s Pavlem Hénikem, spolumajitelkou vydávajícího nakladatelství Petrou Dobrovskou a Lubošem Křížem, jenž poskládal nejnovější hudební výběr dohromady.
Před samotným křtem došlo i na ukázku z připravovaného muzikálu Biograf láska 2, který na prknech Divadla Kalich odpremiéruje v neděli 6. září, v den nedožitých 80 narozenin devítinásobné zlaté slavice. Novináři a přátelé divadla se tak stali prvním větším publikem, před kterým ansámbl pokračování Biografu láska, vystoupil.