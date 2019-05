Hana Zagorová se stárnutí nebojí. Bude hostem středečního Rozstřelu

Píseň Já nemám strach je titulní skladbou loňského zpěvaččina alba a napsal ji pro ni Marek Ztracený. „Písničky, které jsem vybrala na svoji novou desku, mi pomohly uvědomit si, jak je zbytečné se bát věcí, které nemůžete ovlivnit – jako je běh času. A o kolik více se bojím lží, lhostejnosti, zloby a života bez lásky, i když se s nimi bojovat dá,“ tvrdí Zagorová.

Singl reaguje na trend moderní doby, kdy je na ženy vytvářen velký tlak, aby vypadaly mladě a krásně do vysokého věku. Být stará se zkrátka v jednadvacátém století neodpouští. K hitu, který oslovil fanoušky svou nadsázkou, vznikl i vtipný videoklip, ve kterém se hlavní role vedle zpěvačky ujal i herec a režisér Ondřej Sokol.

Kromě povídání o tvorbě Hany Zagorové, o tom, jak populární jsou její koncerty a jak silnou má stále svou fanouškovskou základnu, přijde řeč i na výročí událostí roku 1989.

Ve středu 29. května to bude bez měsíce rovných třicet let, co vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy oznámilo, že manifest Několik vět podepsala právě i Zagorová. Jak k tomu došlo a jaké to mělo tehdy pro ni následky? A cítila tehdy sama, že se blíží konec režimu?