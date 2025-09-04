Láska, ztráty a naděje. Dvojalbum Srdečně shrnuje šansony Hany Zagorové

Zpěvačku Hanu Zagorovou možná většina posluchačů vnímala především jako interpretku popových hitů jako Duhová víla, Diskohrátky, Hej mistře basů nebo členku pěveckého tria, kromě ní tvořeného Petrem Kotvaldem a Stanislavem Hložkem. Podstatnou část jejího repertoáru ale tvořily šansony. Ty nejlepší shrnuje dvojalbum Srdečně, které vychází v pátek 5. září.
Zpěvačka Hana Zagorová

Zpěvačka Hana Zagorová | foto: Anna Kovačič

Hana Zagorová na koncertě Rádia Blaník
Hana Zagorová
Obal alba Hana Zagorová - Srdečně
Hana Zagorová v silvestrovském pořadu Největší flám s Jiřinou Bohdalovou (2021)
Jde o vůbec první kompilaci, která mapuje výhradně zpěvaččinu šansonovou tvorbu z let 1968 až 2018, tedy od prvních rozhlasových nahrávek v Ostravě, přes éru s Karlem Vágnerem až po její poslední nahrávky s Danielem Hádlem. Na dvojalbu Srdečně najdeme skladby jako Obraz smutný slečny, Černý pasažér, Mys dobrých nadějí, Kousek cesty s tebou a další. Výběr písní měl na starosti Luboš Kříž, producent a dlouholetý spolupracovník Hany Zagorové.

V počátcích kariéry byla Zana Zagorová označována jako zpěvačka beatových šansonů – stylu, který spojoval poetiku šansonu s tehdy moderním beatovým zvukem. Byla nejen zpěvačkou s nezaměnitelným hlasem, ale také interpretkou s výrazným hereckým talentem, který zúročila například v jedinečné hudebně-parodické feérii pánů Svěráka a Smoljaka Trhák.

Vedle mnoha popových hitů tvořily její repertoár i šansonově laděné skladby s texty Zdeňka Rytíře, Pavla Vrby, Pavla Žáka, Michala Horáčka, Radůzy nebo i vlastními, vyprávějícími příběhy o lásce, ztrátách i naději. Melodie k poetickým písním psali skladatelé jako Pavel Žák, Karel Svoboda, Jiří Zmožek, Karel Vágner či Ondřej Brzobohatý. V jejím repertoáru našly místo i převzaté šansony z Francie nebo Polska.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

