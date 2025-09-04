Láska, ztráty a naděje. Dvojalbum Srdečně shrnuje šansony Hany Zagorové

Jde o vůbec první kompilaci, která mapuje výhradně zpěvaččinu šansonovou tvorbu z let 1968 až 2018, tedy od prvních rozhlasových nahrávek v Ostravě, přes éru s Karlem Vágnerem až po její poslední nahrávky s Danielem Hádlem. Na dvojalbu Srdečně najdeme skladby jako Obraz smutný slečny, Černý pasažér, Mys dobrých nadějí, Kousek cesty s tebou a další. Výběr písní měl na starosti Luboš Kříž, producent a dlouholetý spolupracovník Hany Zagorové.
V počátcích kariéry byla Zana Zagorová označována jako zpěvačka beatových šansonů – stylu, který spojoval poetiku šansonu s tehdy moderním beatovým zvukem. Byla nejen zpěvačkou s nezaměnitelným hlasem, ale také interpretkou s výrazným hereckým talentem, který zúročila například v jedinečné hudebně-parodické feérii pánů Svěráka a Smoljaka Trhák.
Vedle mnoha popových hitů tvořily její repertoár i šansonově laděné skladby s texty Zdeňka Rytíře, Pavla Vrby, Pavla Žáka, Michala Horáčka, Radůzy nebo i vlastními, vyprávějícími příběhy o lásce, ztrátách i naději. Melodie k poetickým písním psali skladatelé jako Pavel Žák, Karel Svoboda, Jiří Zmožek, Karel Vágner či Ondřej Brzobohatý. V jejím repertoáru našly místo i převzaté šansony z Francie nebo Polska.