Je podzim 1980 a za Hanou Hegerovou zapadly těžké železné dveře vězeňské cely. Sdílí ji ještě s jednou ženou a první, čeho si všímá, je špína a nedůstojné hygienické podmínky. Turecký záchod, lavor na vodu k mytí těl i podlahy, všudypřítomný zápach.
Při vší smůle má trochu štěstí. Při nástupu do výkonu trestu u sebe měla větší částku peněz, kterými může disponovat i ve vězení, a tak si v tamní prodejně objednává to nejlepší mýdlo. Jím pak vydrhne nejen zapáchající klozet, ale vypere v něm i látku, která ho odděluje od zbytku cely. Bezútěšné místo za chvíli alespoň hezky voní. Je to jeden z momentů, který jí umožní alespoň na chvíli zapomenout, kde právě je. Co si ale musí programově zakázat, je myšlenka na chybějící rádio, na kterém je prakticky závislá. Čekají ji dlouhé měsíce bez možnosti poslouchat milovanou hudbu, což je pro Hanu Hegerovou ten největší trest.
V jedné scéně měl svou filmovou ženu profackovat tak, aby jí okamžitě vyhrkly slzy. Když se to několikrát nepodařilo, poradil mu režisér, aby kolegyni při fackování udeřil do konkrétního místa u kořene nosu.