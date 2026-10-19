Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Grófka Hana Hegerová. Do Semaforu šla přes postel, z vězení ji dostal Husák

Autor:
  20:00

Fotogalerie21 Premium

Hana Hegerová na snímku z roku 2010 | foto: Stanislav MerhautMAFRA

Titul královna českého šansonu už jí asi stěží někdo odpáře. Hana Hegerová potvrdila, že jak její rodná slovenština, tak přejatá čeština jsou mimořádně melodické a zpěvné jazyky. V její osobě získala tuzemská popová scéna originální osobnost, která se vymykala všem škatulkám. Hrála, zpívala, dobře se pohybovala, přesto nezakotvila v muzikálovém žánru. Pověstná perfekcionistka natočila stovky úspěšných písní a až do konce kariéry měla stále vyprodané sály. Přitom vlastně nezpívala o ničem jiném než o lásce. Při zpívání šansonů se musí čerpat z vlastního života a ten Haně Hegerové připravil mnoho pohnutých okamžiků.
Pohnuté osudy

Je podzim 1980 a za Hanou Hegerovou zapadly těžké železné dveře vězeňské cely. Sdílí ji ještě s jednou ženou a první, čeho si všímá, je špína a nedůstojné hygienické podmínky. Turecký záchod, lavor na vodu k mytí těl i podlahy, všudypřítomný zápach.

Při vší smůle má trochu štěstí. Při nástupu do výkonu trestu u sebe měla větší částku peněz, kterými může disponovat i ve vězení, a tak si v tamní prodejně objednává to nejlepší mýdlo. Jím pak vydrhne nejen zapáchající klozet, ale vypere v něm i látku, která ho odděluje od zbytku cely. Bezútěšné místo za chvíli alespoň hezky voní. Je to jeden z momentů, který jí umožní alespoň na chvíli zapomenout, kde právě je. Co si ale musí programově zakázat, je myšlenka na chybějící rádio, na kterém je prakticky závislá. Čekají ji dlouhé měsíce bez možnosti poslouchat milovanou hudbu, což je pro Hanu Hegerovou ten největší trest.

V jedné scéně měl svou filmovou ženu profackovat tak, aby jí okamžitě vyhrkly slzy. Když se to několikrát nepodařilo, poradil mu režisér, aby kolegyni při fackování udeřil do konkrétního místa u kořene nosu.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Charakterní Pavel Bobek. S Nárožným si hráli na vojáky, ve stáří přišel o hlas

Pavel Bobek

Patřil ke stálicím české popmusic, přesto stál vždy tak trochu v druhé řadě, ve stínu slavnějších...

Bojovnice Hana Zagorová. Roky přežívala na transfuzích, o dítě ji připravila závist

Hana Zagorová

Osobní hendikepy, jako třeba řečovou vadu, dokázala proměnit v trumfy a svými písněmi zasáhla srdce...

Melancholik Svoboda. Úspěšnou kariéru zastínila smrt milované ženy i dcery

Karel Svoboda

Hudebního skladatele Karla Svobodu můžeme bez obav označit za největšího tvůrce hitů české...

Režim ji chytil do pasti, kolegové poslali na smrt. Štěpničkovou však nezlomili

Jiřina Štěpničková a Rudolf Hrušínský ve filmu Barbora Hlavsová z roku 1942

Měla uhrančivé tmavě modré oči, které prý člověku nahlédly přímo do duše. Jiřina Štěpničková byla ...

Vztekloun českého divadla s jemnou duší. Petr Haničinec byl muž plný protikladů

Herec Petr Haničinec na snímku z roku 2005.

Petr Haničinec byl hercem protikladů. Bouřlivák, drsňák, ale i citlivý recitátor poezie nebo...

Pilarová málem zemřela při pádu letadla. Z rakoviny se uzdravila i díky léčitelům

Zpěvačka Eva Pilarová v zoologické zahradě pokřtila geparda Prince. (3. března...

Říkalo se jí Eva FitzPilarová, s odkazem na americkou královnu jazzu Ellu Fitzgeraldovou. Zpěvačka...

Noblesu neztratil ani v koncentráku. Po válce Oldřich Nový měnil frak za montérky

Filmová hvězda Oldřich Nový se za protektorátu odmítl rozvést se svou manželkou...

Je možné mít skoro holou hlavu, být menšího vzrůstu a v chůzi připomínat lyžaře, a přesto se stát...

Nejčtenější

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

To není Sylvester? Herec z nového Rockyho je k nerozeznání od mladého Stalloneho

Sylvester Stallone z filmu Rocky a Anthony Ippolito z filmu Já, Rocky.

Do kin se blíží nový snímek Já, Rocky o životě legendárního harcovníka hollywoodských akčních filmů Sylvesteru Stallonem. Převtělí se do něj americký herec Anthony Ippolito. Podle režiséra snímku...

Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida

Ota Jirák

Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém...

Jubilantka Spáčilová. Podívejte se, jaké filmy hodnotila nejlépe a čemu dala nulu

Z filmu Ve stínu - Ivan Trojan

Slavná filmová kritička Mirka Spáčilová slaví v úterý sedmdesátiny. Pro redakci iDNES.cz napsala stovky recenzí, podle kterých se můžou diváci snadněji orientovat ve filmové džungli. Je pověstná tím,...

Na Marhoulův film se v Americe snáší ostrá kritika. Na pranýři je jméno Ben Shapiro

Nový film Václava Marhoula - Doznání

Českými lvy ověnčený režisér Václav Marhoul uvede ve čtvrtek ve Varšavě svůj nejnovější film Doznání. Historický snímek z předválečného Ruska táhne pozornost nejen svým hvězdným obsazením, které čítá...

Grófka Hana Hegerová. Do Semaforu šla přes postel, z vězení ji dostal Husák

Premium
Hana Hegerová na snímku z roku 2010

Titul královna českého šansonu už jí asi stěží někdo odpáře. Hana Hegerová potvrdila, že jak její rodná slovenština, tak přejatá čeština jsou mimořádně melodické a zpěvné jazyky. V její osobě získala...

19. října 2026

Popelář, Bartoška i Špotáková. Podívejte se, kdo už Třeštíkovi zapózoval na balkoně

Populární „balkonovky“ Tomáše Třeštíka nyní vycházejí jako kniha.

Patnáct let, tisíc lidí, známé i neznámé tváře a jedno stejné místo. Málokterý balkon na pražské Letné je tak známý jako ten, na kterém fotograf Tomáš Třeštík dlouhé roky zvěčňuje návštěvníky svého...

19. října 2026  16:40

RECENZE: Soucítit s robotem. Annie Bot převrací naše představy o lidskosti

Román Annie Bot americké spisovatelky Sierry Greerové. (Jan Melvil, 2026)

Hlavní hrdina románu Annie Bot touží po tom, aby byla jeho robotická partnerka dokonalá a po všech stránkách připomínala člověka. Lidskou nedokonalost u ní ovšem nestrpí. Sci-fi bestseller Sierry...

19. října 2026

Alf, Tygr z Medvídka Pú i mamut Manny. Které postavy utichly se smrtí Oty Jiráka

O víkendu odešel známý český herec a dabér Ota Jirák. S ním utichla řada oblíbených animovaných i hraných postaviček, které už v nových filmech a seriálech nikdy nebudou znít tak, jak jsme zvyklí. Podívejte se, komu Ota Jirák propůjčil svůj charakteristic

O víkendu odešel známý český herec a dabér Ota Jirák. S ním utichla řada oblíbených animovaných i hraných postav, které v nových filmech a seriálech už nikdy nebudou znít, jak jsme byli zvyklí....

19. října 2026  11:35

RECENZE: Jdi a dívej se. Pátá Fauda hýčká trauma 7. října, své kouzlo však ztrácí

Premium
Záběr z páté řady izraelského seriálu Fauda

Špionský seriál Fauda je bezkonkurenčně nejúspěšnější exportní artikl izraelského televizního průmyslu, a tak není divu, že se napjatě čekalo, jak zpracuje útok Hamásu ze 7. října. Tvůrci zůstali...

19. října 2026

Čeští vojáci na hraně konfliktu. Televizní série ukáže, co obnáší obrana svobody

Dokumentární série Provedu! Cena za svobodu - před startem extrémního závodu...

Jak vypadá půlroční mise českých vojáků na východním křídle NATO? Šestidílná dokumentární série „Provedu! Cena za svobodu“ režiséra Benjamina Tučka zavede diváky na přísně střeženou základnu v...

19. října 2026  8:08

Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida

Ota Jirák

Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém...

18. října 2026  20:36

Zázraky na konci světa ožily. Brněnské Letnice nadchly i jejich autora

Představení Letnice - magická balada z vesnice na konci světa - v Městském...

Debut Miroslava Hlauča Letnice získal loni hned dvě ocenění Magnesia Litera a postupně si kromě českých čtenářů získává i ty zahraniční. Magický svět zapomenuté vesnice Svatý Jiří kdesi v...

18. října 2026  16:47

Čas na pochybnosti. Herec Robert Pattinson o svých rolích a vztahu k hodinkám

Esprit
Herec Robert Pattinson má novou roli. Tentokrát bez kamer, zato s hodinkami na...

Britský herec a hudebník Robert Pattinson se stal novým globálním ambasadorem švýcarské hodinářské manufaktury Jaeger-LeCoultre. Nově tak stojí po boku amerického hudebníka Lennyho Kravitze nebo...

18. října 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Samotáři, Šeptej a Kluci to vidí jinak než holky. Nejen Ondříček točil generační filmy

Premium
Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky

Sedm pražských mostů, sedm propojených osudů. Autorský snímek Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky navazuje volně svou náladou na režisérovu prvotinu Šeptej, která se stala generačním kultem...

18. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem uctil Gotta i Nedvědy. Davida korunovali králem

Michala Davida na Českém mejdanu s Impulsem korunovali králem mejdanů.

V sobotu proběhl v pražské O2 areně jubilejní desátý Český mejdan s Impulsem, na kterém vystoupily skupiny Olympic, Chinaski, Mirai a další hvězdy české hudební scény. Michal David se dočkal...

18. října 2026  11:14

Přes všechny úspěchy grant nedostanu. To se mi uzavřelo. David Ondříček vypráví

Premium
David Ondříček

Po letech se vrací k poetice filmů Šeptej a Samotáři. Režisér, scenárista a producent David Ondříček přichází se svým osmým celovečerním filmem. Snímek Kluci to vidí jinak než holky, jehož premiéra v...

18. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.