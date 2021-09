RECENZE: Halsey za asistence Nine Inch Nails natočila svou nejlepší desku

Je to koncepční nahrávka, přičemž ústředním tématem je obava a zároveň radost z těhotenství a porodu. Album doprovází stejnojmenný film v režii Colina Tilleyho, a co je nejdůležitější, k produkci a skládání nových písniček si Halsey přizvala dvojici Trent Reznor a Atticus Ross.



Tihle dva se v poslední době věnují filmové hudbě – pravidelně spolupracují například s režisérem Davidem Fincherem – a v současnosti tvoří sestavu kapely Nine Inch Nails.

Žádný div, že máme v rukou Halseyinu hudebně nejpestřejší, nejbarevnější a vůbec nejlepší desku. Žánrově se písničky pohybují v ranku alternativního rocku s výbušným refrénem (Easier Than Lying). Klestí si cestu skrze hutné hiphopové beaty (Lilith) nebo se skládají z polámaných rytmů a industriálně skřípavých zvuků jak z desek Nine Inch Nails, skladba Girl Is Gun je jeden z vrcholných momentů desky.

Je to maximálně účelná a citlivá produkční práce, Reznor s Rossem přesně vycítili, co která skladba potřebuje, aby vyzněla, jak bylo zamýšleno.

Kde bylo třeba trochu přiškrtit, a kde naopak povolit, aby hudba plynula zcela přirozeně. Refrén v You Asked For This je podepřený shoegazeovou kytarovou stěnou, která se ale nijak netluče s pěveckou linkou a jen ji zlehka nadnáší.

If I Can’t Have Love, I Want Power Halsey Hodnocení­: 75 %

Deska má díky stylové nejednoznačnosti dynamiku a spád, vše do sebe zcela přirozeně zapadá. Akustická balada Darling i dusné a dusavé elektro I Am Not A Woman, I Am God, jinak další vrcholný okamžik. Dá-li se bavit o nějakých slabších kusech, pak snad předposlední The Lighthouse. Není vyloženě špatná, ale její uválená a plazivá melodická linka zkrátka nemá tu pravou sílu a působivost.



Ovšem nic, co by se muselo nutně přeskakovat. Naopak, tahle deska se musí vnímat a poslouchat jako celek. Teprve tak dává smysl, kouskovat ji na fragmenty znamená zbavit jí kusu jejího kouzla.