Na Rock for People si český koncertní debut odbude americká zpěvačka Halsey

Festival Rock for People oznámil jméno posledního headlinera 31. ročníku, který se bude konat ve dnech 10. až 14. června příštího roku. Bude jím americká zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka Halsey. Půjde o její první koncert v Česku.
„Je skvělé, že uzavíráme oznámení největších festivalových jmen moderní headlinerkou světové úrovně, která vévodila lineupu obřích zahraničních festivalů jako je Reading & Leeds nebo Sziget. Jsme moc rádi, že první české vystoupení Halsey se uskuteční právě na Rock for People,“ říká zakladatel festivalu Michal Thomes.

Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipane, odmítá jakákoliv žánrová pravidla. Za pouhou dekádu stihla získat hned několik ocenění, včetně tří cen Billboard Music Awards a tří nominací na cenu Grammy. V roce 2020 ji pak časopis Time zařadil na seznam 100 nejvlivnějších osobností světa. Všechna její alba obsadila první nebo druhou příčku hitparády Billboard 200. Vedle vlastních hitů má za sebou i metalcorovou spolupráci s Bring Me The Horizon nebo pop-punkový duet Forget Me Too s Machine Gun Kellym.

Gorillaz a Limp Bizkit. Soupis kapel na Rock for People rozšířila další velká jména

Halsey kromě toho spolupracovala také s Post Malonem, zpěvačkou Amy Lee z kapely Evanescence, Yungbludem, Travisem Bakerem, bubeníkem Blink-182, nebo skupinou Thirty Seconds To Mars. Album If I Can’t Have Love, I Want Power z roku 2021 jí produkovali Trent Reznor a Atticus Ross, současná sestava Nine Inch Nails.

K desce navíc Halsey natočila pseudo viktoriánský, hororově laděný film o ženském těle, strachu, moci a křehkosti – a jako kulisy si vybrala Českou republiku.

Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Do své hudby Halsey promítá i boje, s nimiž se potýká v osobním životě. Vedle bipolární poruchy a endometriózy ji doktoři diagnostikovali lupus a chronickou leukémii. Tato témata se propsala do loni vydané desky The Great Impersonator, na níž za doprovodu zkreslených kytar, syntezátorů a klavíru zpívá o tom, jak z ní nemoc dělá téměř nic – snad jen malého pavouka v koupelně.

Halsey na Rock for People vystoupí v sobotu 13. června. Doplní již dříve oznámené headlinery Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon a Iron Maiden.

Elizaveta Maximová ve filmu Máma (2025)

Byl to hodně riskantní krok, pozvat nedělního diváka k příběhu, v němž figurují tak nepříjemné prvky jako mentální postižení, dětský domov či smrt, ale vyplatil se. Příběh Máma si totiž podmaňuje...

14. prosince 2025  21:45

