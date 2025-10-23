Ženská síla. Do Prahy se vrací Grammy oceněná americká kapela Halestorm

Americká kapela Halestorm, vedená charismatickou zpěvačkou a kytaristkou Lzzy Hale, patří už více než dvě dekády mezi nejvýraznější jména světové rockové scény. Kapelu Lzzy založila se svým bratrem, bubeníkem Arejayem Halem. Zanedlouho si vydobyli pozici jedné z nejprogresivnějších rockových kapel na hudební scéně – a to díky svému nekompromisnímu nasazení, úderným melodiím a energickým koncertům.
Halestorm bourají hranice mezi tvrdým rockem, metalem a popovou melodičností. Kombinace syrovosti klasického hard rocku s moderním zvukem a emotivními texty jim tak kromě stovek tisíc fanoušků vynesla také cenu Grammy za píseň Love Bites (So Do I) v kategorii Nejlepší výkon v oblasti hard rocku a metalu.
Díky kombinaci autenticity, odhodlání, skvělých skladeb a výrazného zpěvu Lzzy Hale kapela dokazuje, že klasický rock není mrtvý, naopak má před sebou zářnou budoucnost. Halestorm kromě Iron Maiden hráli s Disturbed, Alice Cooperem, Avenged Sevenfold nebo Evanescence. Album Everest, které vyšlo v srpnu tohoto roku, někteří recenzenti označují jako jejich dosud nejlepší.
Vstupenky na pražský koncert jsou v prodeji za 990 Kč. Jako předskokan se představí skupina Bloodywood.