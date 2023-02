Gwen Stefani se po šestnácti letech vrátí do Česka na festival Prague Rocks

Do Česka se Gwen Stefani vrátí po šestnácti letech, naposledy koncertovala v roce 2007 v Praze v rámci světového turn. Zpěvačka se na Prague Rocks připojí ke skupině Maroon 5, dále australská zpěvačka Delta Goodrem a čeští zástupci – kapela Lake Malawi a Vojtěch Dyk se svým projektem D.Y.K.

Gwen Stefani je americká zpěvačka, skladatelka, herečka a módní návrhářka. Proslula jako interpretka hitů Just A Girl nebo Don’t Speak, které nazpívala s kapelou No Doubt, u jejíhož zrodu v roce 1986 stála. Vydala s ní šest alb, přičemž nejúspěšnější bylo Tragic Kingdom z roku 1995.

V roce 2004 debutovala jako sólová umělkyně zdařilým albem Love. Angel. Music. Baby., následovaly desky The Sweet Escape (2006), This Is What The Truth Feels Like z roku 2016 a You Make Me Feel Like Christmas (2017).

Hrála v několika seriálech a v roce 2004 si režisér Martin Scorsese obsadil do životopisného dramatu Letec o Howardu Hughesovi.