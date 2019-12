Do Prahy se vrátí Guns N’ Roses. Rockové ikony obsadí letiště Letňany

Zatím naposledy u nás Guns N’ Roses v čele se zpěvákem Axlem Rosem vystoupili v červenci 2017 v rámci turné Non In This Lifetime..., které pojali ve znamení návratu kytaristy Slashe a baskytaristy Duffa McKagana do sestavy. Rockové ikony osmdesátých a devadesátých let přilákaly do Letňan desítky tisíc diváků.

„Za koncert trvající tři a čtvrt hodiny a čítající tři desítky písní si Guns N’ Roses zaslouží uznání. Slash (ročník 1965) a Rose (1962) naběhali během vystoupení minimálně deset kilometrů; po předlouhé době běhali spolu, ne proti sobě a to je to, na co všichni čekali,“ chválil tehdy v recenzi Ondřej Fencl.



Od založení rockové party z Los Angeles uplyne na jaře příštího roku už pětatřicet let. Kapela začínala hrát v místním klubu Troubadour, odkud se během pár let vypracovala mezi největší hudební hvězdy planety.



Obrovské popularity dosáhli Guns N’ Roses hned s debutovým albem Appetite for Destruction z roku 1987. Vzešly z něj dodnes žádané hity jako Welcome To The Jungle, Paradise City nebo Sweet Child O’ Mine. Jen v USA se desky prodalo přes osmnáct milionů kusů, což ji řadí k vůbec nejúspěšnějším nahrávkám historie.



Rozdělily je drogy a hádky

Dosavadní české koncerty Tuzemskou premiéru si Guns N’ Roses odbyli již v roce 1992. Do tehdejšího Československa přijeli s ambiciózním, dva a půl roku trvajícím turné Use Your Illusion. Na stadionu Strahov jim tehdy předskakovali Faith No More a Soundgarden. Další dva zdejší koncerty se uskutečnily v letech 2006 a 2010 v dnešní O2 areně, která při prvním ze zmíněných vystoupení nesla ještě původní název Sazka Arena. V roce 2017 dorazili do Letňan v obnoveném složení i s kytaristou Slashem a baskytaristou Duffem McKaganem, kteří se do kapely vrátili po dvaceti letech.

Po dalších albech G N’ R Lies, dvoudílném Use Your Illusion a vlažněji přijatém The Spaghetti Incident? se nejslavnější sestava v polovině devadesátých let rozpadla. Skupinu zmítaly drogové excesy i osobní spory mezi hudebníky, kvůli čemuž z ní vystoupili kytarista Slash i baskytarista Duff McKagan. Už dříve odešli také bubeník Steven Adler a kytarista Izzy Stradlin a z původních členů tak zůstal pouze zpěvák Axl Rose.



Od té doby vyšlo formaci jediné studiové album, dlouho odkládané Chinese Democracy z roku 2008. Rose coby hlavní tvář Guns N’ Roses budil u fanoušků vášně svými skandály i manýrami rockové hvězdy, o kterých se přesvědčili i návštěvníci pražského koncertu v roce 2010. Ten začal s déle než dvouhodinovým zpožděním až kolem půl dvanácté v noci, za což někteří diváci požadovali vrácení vstupného.



Vášnivé vztahy mezi Rosem a jeho kolegy z legendární sestavy se uklidnily až před několika lety. Začátkem roku 2016 oznámili Slash a McKagan návrat do skupiny. První koncert v obnoveném složení se symbolicky odehrál v dubnu téhož roku v klubu Troubadour, spojeném se začátky kapely. Další členové klasické sestavy Adler a Stradlin však nabídku na pokračování spolupráce z konce osmdesátých let odmítli.



Guns N’ Roses následně vyrazili na velkolepé světové turné Non In This Lifetime... V letech 2016 - 2019 během něj odehráli přes sto sedmdesát koncertů na šesti kontinentech.