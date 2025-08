Podle pořadatelů šlo o nejdelší vystoupení headlinerů v historii festivalu, který se letos koná již po 34. Guns N’ Roses svůj klasický playlist, s jakým vystoupili nedávno v Česku, rozšířili o písně skupiny Black Sabbath, aby vzdali hold zesnulému Ozzymu Osbournovi. „Všichni jsme tu díky tobě,“ uvedl dojatý Axl Rose zvláštní část večera věnovanou zesnulé legendě.

Nebylo to poprvé, co kapela hrála tyto písně. Zařadila je na playlist už pro koncerty ve Vídni a Lucembursku, které proběhly 24. a 28. července.

Celkově set list skupiny Guns N’ Roses stejně jako na Rock for People připomínal průlet rockovou historií. Zahráli své klasiky jako Welcome to the Jungle nebo November Rain i méně hrané písně jako Coma nebo novější skladby jako Hard Skool. Kromě Black Sabbath dali i covery od skupiny Velvet Revolver nebo Boba Dylana. Zařadili také píseň z bondovky Live and Let Die Paula McCartneyho.

Wacken Open Air patří mezi největší metalové festivaly. Každoročně ho navštěvují desetitisíce fanoušků z celého světa. Kromě Guns N’ Roses na něm letos vystoupili Papa Roach, Within Temptation, Gojira, Machine Head nebo Apocalyptica. Českými zástupci byli valašští trasheři Refore, kteří si možnost zahrát na slavném festivalu vybojovali v soutěži šesti kapel.