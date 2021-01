GLOSA: Guns N’ Roses slibují desku. Pokud se tedy Axl uráčí do studia

A když už skoro nikdo nedoufal, že opravdu vyjde, objevila se na trhu 23. listopadu 2008, patnáct let po vydání desky The Spaghetti Incident?.

Opulentní koláž hudby nahrávala proměnlivá sestava muzikantů, někteří už v době vydání alba nebyli součástí kapely – třeba výstřední kytarista Buckethead, který s oblibou na veřejnosti vystupuje s kbelíkem od KFC na hlavě.

Hybatelem všeho byl vrtošivý frontman W. Axl Rose, jehož totálně „antitržní“ chování se projevilo bezprostředně po vydání nahrávky. Žádný videoklip, žádné rozhovory, žádná propagace. Stáhl se do ústraní a nedával o sobě vědět.

Pravá bomba vybuchla až v roce 2016 s oznámením částečného comebacku klasické sestavy – W. Axl Rose se znovu spojil s kytaristou Slashem a s baskytaristou Duffem McKaganem a společně podnikli turné nazvané Not In This Lifetime.

Znovu pak přišla na přetřes nová deska. Před koncem loňského roku se Slash nechal slyšet, že by měla vyjít letos. Hodně prý jamoval s Duffem McKaganem, čili materiálu na album by mělo být dost.

Ale vše záleží na tom, jak se k věci postaví nevyzpytatelný W. Axl Rose, neboť jedna věc je mít nové písničky a druhá věc čekat celou věčnost na zpěváka, až se konečně uráčí přijít do studia, aby je nahrál.