Guns N’Roses zahrají historicky nejdelší koncert v České republice

V sobotu 18.června vystoupí v rámci světového turné v pražských Letňanech momentálně sedmičlenná skupina Guns N´Roses, svého času označovaná jako nejnebezpečnější kapela na světě – kvůli výstřednostem, skandálům a rock’n’rollovému stylu života obecně. A tentokrát si jejich hudbu fanoušci užijí do sytosti - skupina připravila tři a půl hodiny dlouhý set.

Z původní sestavy v kapele dosud zpívá W. Axl Rose, na sólovou kytaru hraje Slash a na basu Duff McKagan. Doplňují je kytarista Richard Fortus, bubeník Frank Ferrer a klávesisté Dizzy Reed a Melissa Reese.

Turné Guns N´Roses 2020 Tour začalo v lednu 2020 jediným koncertem. Kvůli pandemii se vzápětí a později ještě několikrát přerušilo. Nyní se tedy konečně dočkají i čeští, případně slovenští fanoušci. Kapela přislíbila hrát tři a půl hodiny, jednalo by se tedy historicky o nejdelší koncert v České republice.

Setlist obsáhne téměř třicet skladeb ze všech alb, včetně několika převzatých skladeb od The Who, The Stooges a dalších.

Před několika dny ve Španělsku kapela vůbec poprvé zahrála píseň Back in Black od AC/DC, se kterými Axl Rose vystupoval jako hostující zpěvák na turné v roce 2016.