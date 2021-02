RECENZE: Raper Grey256 trýzní uši balastem a pubertálními pózami

V čem přesně spočívá talent tohoto hocha? V neuvěřitelně protivném hlasovém projevu? Nebo prostě v tom, že dokáže svým „rapováním“ oblbnout co největší množství dorostenců a dorostenek, kteří pod jeho videa na YouTube píší uvzdychané výplody o tom, že „bomba“, „ségra na mě řve, ať pustím i něco jinýho“, „tohle je o tak moc lepší, než jsem čekala“, případně „wow, dobře zajebal“. Nepochybně.

Hned první skladba desky Sláva nejhorší droga Stavy vyděsí. To když Grey256 poprvé otevře ústa, ozve se lajdácká výslovnost a chrlení slovního balastu „viš jak, viš co, zapalim to tády, furt dokola se ptám se ptám se ptám...“ a tak podobně.

Sdělení nula, na hudební podkres se není možné soustředit, všechno přebije otravně přežvykující interpret a podobně se projevující kolegové Dorian, Psycho Rhyme a další. Zhruba u skladby Vztek začnete propadat pocitu zoufalství.

„Hromadí se ve mně vztek/nelezu k noze nejsem pes“, zní a dál se tu vypráví něco o tik toku, zní nějaká ta ostřejší slůvka a pak samozřejmě taky „bejbe“ a „flow“. Anglismy, opěvování vlastního alter ega, póza, pubertální vztek a vzdor s bryndáčkem kolem krku.

Sláva nejhorší droga Grey256 Hodnocení­: 20 %

Opravdu tohle celé někdo myslel vážně? Není to jen na první dobrou ne zcela rozpoznatelná parodie? Tohle že je někdo schopen a ochoten si dobrovolně, dokonce opakovaně pouštět?

Nejspíš ano, vidím hloučky mládežníků před obchodním centrem s plechovkami energy drinků u rtu. Z mobilů jim zní podobný zvukový odpad a oni si u toho připadají náramně „krutě“. Někdo tu hovoří jejich jazykem.

Jalovým, prázdným, zapleveleným „trendy“ výrazivem a slovními tiky. Zbytečnost. Hudba pro lidi, kteří hudbu neposlouchají, nevnímají, nepotřebují.