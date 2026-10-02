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Překonávat hranice nejen rocku. Praha zažije koncertní premiéru Greta Van Fleet

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  14:53

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Kapela Greta Van Fleet | foto: Live Nation

Držitelé ceny Grammy a jedna z nejvýraznějších rockových kapel své generace Greta Van Fleet poprvé zahraje v Česku. Skupina představí 22. května příštího roku v pražské O2 areně nové album Palace for the People. Speciálním hostem večera bude americké duo Larkin Poe.

Oznámení turné přichází krátce po vydání nejnovějšího singlu Tear It Down ze zmiňované albové novinky, které vyjde 9. října u Republic Records. Skladba navazuje na singly Play Your Games a Saw You Stand, které kapela představila také v televizní show Jimmy Kimmel Live!

Kapela Greta Van Fleet
Larkin Poe - festival Colours of Ostrava (16. července 2022)
Rebecca Lovellová a Megan Lovellová z kapely Larkin Poe na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)
Larkin Poe - festival Colours of Ostrava (16. července 2022)
4 fotografie

Na Palace for the People pokračují Greta Van Fleet v tématech lidskosti, vzájemného propojení, odolnosti a překonávání hranic. Kapela staví na výrazných vokálech, mohutných kytarových riffech a sólech a svůj charakteristický rockový zvuk rozšiřuje o rozmáchlejší, místy až symfonické prvky. Novinka představuje další výrazný krok v hudebním vývoji kapely a její dosud nejambicióznější tvůrčí kapitolu.

Greta Van Fleet vznikli v roce 2012 v michiganském Frankenmuthu. Z koncertů v místních barech a klubech se postupně propracovali na pódia arén a stadionů po celém světě. Kapelu tvoří bratři Josh Kiszka (zpěv), Jake Kiszka (kytara) a Sam Kiszka (baskytara, klávesy) společně s Danielem Wagnerem (bicí).

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 9. října v obvyklých předprodejích za cenu od 1600 Kč.

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