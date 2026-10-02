Překonávat hranice nejen rocku. Praha zažije koncertní premiéru Greta Van Fleet

Oznámení turné přichází krátce po vydání nejnovějšího singlu Tear It Down ze zmiňované albové novinky, které vyjde 9. října u Republic Records. Skladba navazuje na singly Play Your Games a Saw You Stand, které kapela představila také v televizní show Jimmy Kimmel Live!
Na Palace for the People pokračují Greta Van Fleet v tématech lidskosti, vzájemného propojení, odolnosti a překonávání hranic. Kapela staví na výrazných vokálech, mohutných kytarových riffech a sólech a svůj charakteristický rockový zvuk rozšiřuje o rozmáchlejší, místy až symfonické prvky. Novinka představuje další výrazný krok v hudebním vývoji kapely a její dosud nejambicióznější tvůrčí kapitolu.
Greta Van Fleet vznikli v roce 2012 v michiganském Frankenmuthu. Z koncertů v místních barech a klubech se postupně propracovali na pódia arén a stadionů po celém světě. Kapelu tvoří bratři Josh Kiszka (zpěv), Jake Kiszka (kytara) a Sam Kiszka (baskytara, klávesy) společně s Danielem Wagnerem (bicí).
Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 9. října v obvyklých předprodejích za cenu od 1600 Kč.