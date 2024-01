Na naší zemi nám záleží. Green Day zpívají o deziluzi z amerického snu

„Na předchozím albu Father Of All Motherfuckers jsme se záměrně od politiky drželi dál, protože všechno, co se kolem nás dělo, představovalo až příliš snadný terč,“ vysvětlil v rozhovoru pro Los Angeles Times zpěvák a kytarista Billie Joe Armstrong.

Na Saviors se do toho ale skupina opřela hned v úvodní The American Dream Is Killing Me, jejíž text črtá portrét země sužované depresí, bezdomovectvím, konspiračními teoriemi a podobně.

„V té skladbě je pocit naprosté ztracenosti a zmatenosti doby, v níž žijeme,“ řekl Armstrong a dodal, že razantní střihy a změny tempa evokovaly zmatek na sociálních sítích.

Kvůli postojům k americké politice a k bývalému prezidentovi Donaldu Trampovi se Green Day nedávno dostali do zorného pole Elona Muska. V rámci vystoupení v televizním pořadu Dick Clark’s New Year’s Rock Eve zahráli skladbu American Idiot ze stejnojmenného alba z roku 2004, která byla jejich vyjádřením k politice a osobě tehdejšího prezidenta George W. Bushe. Billie Joe Armstrong ji tentokrát zahrál s poupraveným textem, kdy místo původního „I’m not a part of a redneck agenda“ - „Nejsem součástí buranské agendy“, zazpíval „I’m not a part of the MAGA agenda“, přičemž akronym MAGA odkazuje na předvolební heslo Make America Great Again minulého – a možná i budoucího – prezidenta Donalda Trumpa.

Na sociální síti X to následně Armstrong od určité části uživatelů schytal a svůj hlas přidal i řečený Elon Musk. Ten se nechal slyšet, že zatímco dříve Green Day rozzuřeně tepali systém, dnes mu pokorně a se svěšenými hlavami přikyvují.

Nebojte se vlastních dětí

Billie Joe Armstrong ale odmítá, že by byl bůhvíjakým sympatizantem stávajícího prezidenta Joea Bidena. „Nechci mít nic do činění s žádným politikem. Jde o to, že nám na téhle zemi záleží. Kdyby tomu tak nebylo, byli bychom zkrátka zticha,“ vysvětlil zpěvák a v souvislosti s tím, že album Saviors vznikalo z valné většiny ve studiích v Londýně, dodal, že Amerika je jako milenka, od níž si musí čas od času odpočinout. Ze směru, jakým se jeho „drahá“ ubírá, nicméně nadšený není a podle svých slov si dokáže velmi živě představit, že Donald Trump na podzim vyhraje prezidentské volby.

Dalším tématem, které na nové desce Green Day rezonuje, je LGBTQ, konkrétně ve skladbě Bobby Sox. Text začíná slovy „Chceš být moje holka“?, ale v druhé sloce Armstrong scénář obrátí a ptá se „Chceš být můj kluk?“. To asi souvisí do značné míry s tím, že ač je Armstrong ženatý, identifikuje se jako bisexuál. Je to ale také komentář k problematice transgenderu, který je aktuální zejména mezi dospívajícími, což může jejich rodiče znepokojovat.

„Nebuďme úzkoprsí. Vždyť je to jako bychom se báli vlastních dětí. K čemu ten strach? Nechte prostě vaše dítě být tím, čím je,“ zní vzkaz Green Day slovy páně Armstrongovými.

Ne vše je ale v kapelovém táboře v roce 2024 jen vážné. Na lehčí notu hraje spolupráce Green Day s řetězcem rychlého občerstvení Taco Bell, v jehož reklamě zní nový song Look Ma, No Brains!.

„Vsadili jsme se mezi sebou, že se nám podaří přimět Taco Bell, aby v její reklamě chlápek baštil taco, zatímco do toho zní slova ‚jsem chcípák a podělal jsem se do postele‘,“ vysvětlila kapela. Stalo se, byť explicitní výraz je v reklamě umírněn. A nařčení části fanoušků ze zaprodanosti? Green Day nic takového už dávno neřeší. „Kdybychom chodili po vodě, řekli by si někteří, že neumíme plavat,“ soudí bubeník Tré Cool.