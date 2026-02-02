Umělci na Grammy propírali ICE i Epsteina. Ztroskotanče! vzkázal Trump moderátorovi

Autor:
  10:26
Předávání cen Grammy mělo letos i politický podtext. Moderátor i někteří umělci si neodpustili kritiku agentů ICE a padl i vtípek o Epsteinově ostrově. Donald Trump pak v reakci označil slavnostní večer za nesledovatelný, moderátora za ztroskotance a pohrozil mu právníky.
Donald Trump (27. listopadu 2025)

Donald Trump (27. listopadu 2025) | foto: Reuters

Trevor Noah na cenách Grammy (4. února 2024).
Billie Eilish a Finneas s Grammy za píseň roku (Los Angeles, 1. února 2026)
Cher přebírá Grammy za celoživotní přínos (Los Angeles, 1. února 2026).
Moderátor Trevor Noar na udílení Grammy, 1. února 2026
33 fotografií

Předávání cen Grammy moderoval jihoafrický komik Trevor Noah a během moderování žertoval i o tom, že byl Trump hostem na Epsteinově ostrově. „Píseň roku! Gratulujeme, Billie Eilish. Páni. To je Grammy, kterou chce každý umělec – skoro stejně jako Trump chce Grónsko. Což dává smysl, protože od té doby, co Epstein odešel, potřebuje nový ostrov, kde by mohl trávit čas s Billem Clintonem,“ řekl Noah.

Grammy za album roku má Bad Bunny, uspěli i Kendrick Lamar, Lady Gaga či Billie Eilish

Na situaci v zemi, především Trumpovu protiimigrační kampaň, během níž agenti ICE zastřelili už dva Američany, zatkli i několik dětí předškolního věku, reagovali i umělci ve svých děkovných proslovech. „Nejsme divoši. Nejsme zvířata. Nejsme mimozemšťané. Jsme lidské bytosti a jsme Američané,“ řekl portorikánský zpěvák Bad Bunny a vyzval lidi, aby se nenechali „kontaminovat nenávistí“.

„Na ukradené půdě není nikdo ilegálně. ‚Fuck ICE‘ je vše, co bych chtěla říct,“ řekla při přebírání Grammy za nejlepší píseň zpěvačka Billie Eilish.

Billie Eilish a Finneas s Grammy za píseň roku (Los Angeles, 1. února 2026)

Prezident Trump brzy po odvysílání přenosu zveřejnil svou reakci na své sociální síti. Nebral si servítky a moderátorovi poslal ostrý vzkaz.

„Ceny Grammy jsou NEJHORŠÍ, prakticky nesledovatelné! CBS má štěstí, že už nemusí tento odpad vysílat,“ napsal Trump. „Moderátor Trevor Noah, ať už je to kdokoli, je skoro stejně špatný jako Jimmy Kimmel na oscarovém ceremoniálu s nízkou sledovaností. Noah o mně NESPRÁVNĚ řekl, že Donald Trump a Bill Clinton trávili čas na Epsteinově ostrově. ŠPATNĚ!!! Nemohu mluvit za Billa, ale já jsem nikdy nebyl na Epsteinově ostrově ani nikde v jeho blízkosti a až do dnešního večera, kdy zaznělo toto nepravdivé a hanlivé tvrzení, jsem nikdy nebyl obviněn, že jsem tam byl, ani falešnými médii,“ uvedl Trump.

GLOSA: Metal je jinde, ale jinak Grammy příliš vzruchu ve výsledcích nepřinesly

„Noahu, ty naprostý ztroskotanče, radši si ujasni fakta, a to rychle. Vypadá to, že pošlu své právníky, aby zažalovali tohoto ubohého, patetického, talentu zbaveného, hloupého moderátora a žalovali ho o spoustu peněz. Zeptej se Little George Slopadopoluse a dalších, jak to dopadlo. Zeptej se také CBS! Připrav se, Noahu, užiju si s tebou trochu legrace,“ pohrozil americký prezident moderátorovi, patrně v narážce na dřívější kauzu s moderátorem Georgem Stephanopoulosem.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

The Grammy Awards are the WORST, virtually unwatchable! CBS is lucky not to have this garbage litter their airwaves any longer. The host, Trevor Noah, whoever he may be, is almost as bad as Jimmy Kimmel at the Low Ratings Academy Awards. Noah said, INCORRECTLY about me, that Donald Trump and Bill Clinton spent time on Epstein Island. WRONG!!! I can�t speak for Bill, but I have never been to Epstein Island, nor anywhere close, and until tonight�s false and defamatory statement, have never been accused of being there, not even by the Fake News Media. Noah, a total loser, better get his facts straight, and get them straight fast. It looks like I�ll be sending my lawyers to sue this poor, pathetic, talentless, dope of an M.C., and suing him for plenty$. Ask Little George Slopadopolus, and others, how that all worked out. Also ask CBS! Get ready Noah, I�m going to have some fun with you! President DJT

2. února 2026 v 6:01, příspěvek archivován: 2. února 2026 v 9:48

Už 68. ročník Cen Grammy udělovali v Los Angeles. V kategorii album roku zvítězil portorikánský raper Bad Bunny za kolekci Debí tirar más fotos. V historii hudebních cen je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělsko-jazyčné album. Nahrávkou roku je singl Luther od amerického rapera Kendricka Lamara a zpěvačky SZA. Nejlepší píseň – Wildflower – nazpívala Billie Eilish.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let

Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)

Catherine O’Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník...

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Premium
Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

Umělci na Grammy propírali ICE i Epsteina. Ztroskotanče! vzkázal Trump moderátorovi

Donald Trump (27. listopadu 2025)

Předávání cen Grammy mělo letos i politický podtext. Moderátor i někteří umělci si neodpustili kritiku agentů ICE a padl i vtípek o Epsteinově ostrově. Donald Trump pak v reakci označil slavnostní...

2. února 2026  10:26

GLOSA: Metal je jinde, ale jinak Grammy příliš vzruchu ve výsledcích nepřinesly

Premium
Yungblud a Sharon Osbourne na cenách Grammy (1. února 2026, Los Angeles).

Co se výsledků letošního ročníku cen Grammy týče, žádné velké překvapení se nekonalo, snad s výjimkou pouze jedné ceny pro zpěváka Yungbluda. Trofeje v hlavních kategoriích si odnesli Kendrick Lamar,...

2. února 2026  10:14

Grammy za album roku má Bad Bunny, uspěli i Kendrick Lamar, Lady Gaga či Billie Eilish

Bad Bunny se stal držitelem Grammy za album roku (Los Angeles, 1. února 2026),

Cenu Grammy za album roku získal portorikánský raper Bad Bunny za kolekci Debí tirar más fotos. V historii hudebních cen je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělsko-jazyčné album. Nahrávkou roku...

2. února 2026  6:31

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

1. února 2026  18:32

Šéfovat Dejvickému divadlu není p*del. Jižák byla chyba, líčí potlučený Jiří Havelka

Premium
Režisér a herec Jiří Havelka (19. ledna 2025)

Naší Galaxii se daří, ač tam míří až 40 procent jiných diváků než chodilo do Dejvic, hlásí k aktuálnímu azylu Dejvického divadla jeho umělecký šéf Jiří Havelka. Zda se ještě k divadelnímu zkoušení...

1. února 2026

GLOSA: Jedny vykopat, druhé zakopat. Ale Manského Čas do zásahu ví, že žít se musí

Z dokumentu Čas do zásahu

Představa, že o tříhodinový dokument Vitalije Manského Čas do zásahu se návštěvníci kin porvou, je samozřejmě lichá, třebaže na jihlavském festivalu vyhrál cenu pro nejlepší domácí projekt.

1. února 2026  11:30

Obyčejné skautské děti a invaze hmyzu z béčkových hororů. Dianiška chystá Havěť

Inscenace Havěť má v Divadle pod Palmovkou premiéru 6. února 2026.

Divadlo pod Palmovkou chystá na 6. února premiéru nové autorské komedie Tomáše Dianišky s názvem Havěť. Autor a režisér v ní zavede diváky do prostředí skautského tábora, naneštěstí v době...

1. února 2026  8:50

RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek

Jan Hájek a Nina Horáková v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo...

Poslední román francouzského skandalisty a předně skvělého spisovatele Michela Houellebecqa Zničit nyní zadaptovali v pražském divadle Komedie. Režisér Tomáš Ráliš si s náročným textem poradil skvěle...

31. ledna 2026  16:30

Smolařka Eva Olmerová. Zažila vězení i útěk manžela, panáky pila i v nemocnici

Premium
Eva Olmerová

Život zpěvačky Evy Olmerové asi nejlíp vystihuje aforismus: Jednou jsi dole, jednou nahoře. I když bylo okamžiků u dna v její kariéře podstatně víc než těch opačných. Říkalo se jí královna českého...

31. ledna 2026

RECENZE: Jelen, na špínu jak řemen! Film o slavném mýdlu ukazuje absurditu dějin

60 %
Z natáčení filmu Království mýdlových bublin - dobová reklama značky Schicht

Proslavilo je mýdlo s jelenem, tuk Ceres, kosmetika Elida. Ale zažili také válku, kdy bratranci museli bojovat proti sobě, odsun, znásilnění. Novinka kin Království mýdlových bublin, jež líčí barvité...

31. ledna 2026  12:30

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

RECENZE: Prezident objevuje milost. Zase jednou je v kinech film, který má smysl

75 % Premium
Z filmu Milost (2025)

Vyžaduje od diváka naprosté soustředění, ale odměna stojí za to. Novinka scenáristy a režiséra Paola Sorrentina nazvaná Milost totiž spadá do stále vzácnější kategorie filmů obdařených chytrým mozkem...

31. ledna 2026

TELEVIZIONÁŘ: Komiksový hrdina se v milostném dopisu směje Hollywoodu

Z projektu Wonder Man

Komiksový hrdina marvelovek nosící přezdívku Wonder Man se ve stejnojmenné osmidílné sérii, kterou nasazuje streamovací služba Disney+, představí v poněkud upravené podobě.

31. ledna 2026  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.