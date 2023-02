GLOSA: Miluju vás, k**va, zvolala Adele, na dálku se přidal i Ozzy

Je proto nadmíru osvěžující, když někdo, byť jen na dálku, dokáže v jedné větě vyjádřit vděk a zároveň vzkázat světu, že se z ocenění nehroutí. Třeba jako v tomto ohledu spolehlivý Ozzy Osbourne, vítěz v kategorii Nejlepší metalový výkon. Ceremoniálu se nezúčastnil, cenu za něj převzal baskytarista Robert Trujillo, toho času člen kapely Metallica. Ozzy nicméně auditoriu kromě svého oblíbeného zvolání „I love you“ ústy producenta Andrewa Watta vzkázal ještě „fuck you!“.

Mimochodem, mezi nominovanými v této kategorii dost nepochopitelně figurovaly kapely Ghost a Muse. První jmenovaná měla možná s metalem cosi společného v samotném úsvitu své kariéry, druhá pak nikdy. A když jako hudební podkres zněla skladba Enter Sandman právě od Metalliky, člověku přišel maně na mysl rok 1992, kdy byla v metalové kategorii nominovaná právě tato skupina, jejíž průlomové černé album stanovilo zcela nové standardy žánru. Porota ale vítězem vyhlásila veterány Jethro Tull, kteří sice inspirovali mnoho rockových, potažmo metalových kapel, jinak se ale s těžkým kovem nikdy nepotkali ani z rychlíku.

Ještě slůvko k hudebním podkresům, přišlo mi úsměvné, když si zpěvačka Brandi Carlile šla pro Grammy za nejlepší rockový výkon za zvuků skladby Killing In The Name od levicových Rage Against The Machine, kteří svou hudbou i postoji ztělesňovali pravý opak podobných velkolepých konzumních akcí. Na druhé straně, na Grammy rovněž nominovaní vítězové Eurovize Måneskin se na aktuálním albu Rush! spojili s Tomem Morellem, kytaristou zmíněných R.A.T.M., čili už možná rudá hvězda na čepicích a tričkách rockových revolucionářů s léty poněkud vybledla.

Kromě Ozzyho jadrného vzkazu použila ono anglické slůvko na „f“ rovněž evidentně dojatá Adele, když přebírala gramofonek za svůj výkon ve skladbě Easy On Me. Nejprve to vypadalo, že se pláčem zalkne. Jak se ale vzápětí svěřila, slíbila, že nebude brečet a děkovnou řeč uzavřela slovy „I fucking love you“.

A aby toho nebylo málo, Harry Stales, poté, co byla jeho deska Harry’s House vyhlášena albem roku, chvíli beze slova s nevěřícným výrazem stál na pódiu, načež zareagoval slůvkem skutečně nehledaným: „shit“.

Jinak ale probíhalo vše v duchu korektnosti a vyváženosti. Hudební producentka a členka hudební akademie Tammy Hurt, hlásící se otevřeně k LGBTQ+ komunitě, ve své úvodní řeči prohlásila, že posláním cen Grammy je spojovat lidi bez ohledu na rasu, vyznání, orientaci, žánry a světonázor. Kim Petras, která společně s nebinárně vystupujícím Samem Smithem, převzala cenu za nejlepší popový duet, nadšeně prohlásila, že je první transgender zpěvačkou, která dostala Grammy, za což sklidila nadšený aplaus.

A nová rekordmanka Beyoncé? Inu, její proslov byl ztělesněním všeho v úvodu naznačeného, včetně obligátního poděkování Bohu, rodičům, dětem a okázalého polykání slz. Tak zase za rok.