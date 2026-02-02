GLOSA: Metal je jinde, ale jinak Grammy příliš vzruchu ve výsledcích nepřinesly

Yungblud a Sharon Osbourne na cenách Grammy (1. února 2026, Los Angeles). | foto: Reuters

Jindřich Göth
  10:14
Co se výsledků letošního ročníku cen Grammy týče, žádné velké překvapení se nekonalo, snad s výjimkou pouze jedné ceny pro zpěváka Yungbluda. Trofeje v hlavních kategoriích si odnesli Kendrick Lamar, Billie Eilish, Lady Gaga či portorikánský raper Bad Bunny. Rétorika oceněných se, rovněž očekávaně, nesla v duchu ostré kritiky současného dění v USA.

Bad Bunny si společně s gramofonkem na album roku Debí tirar más fotos odnesl i pomyslné prvenství za první španělsky nazpívanou desku, vyznamenanou v této kategorii. Bad Bunny, vlastním jménem Benito Antonio Martínez Ocasio, se stal nejstreamovanějším umělcem roku 2025 na platformě Spotify – jeho písně zaznamenaly 19,8 miliardy přehrání – což mohlo v jeho vítězství hrál nemalou roli.

Bad Bunny, společně s kapelou Green Day, vystoupí na finále Super Bowlu, což je důvod, proč se jedné z nejvýznamnějších společenských akcí v USA nezúčastní prezident Donald Trump. Jak skupinu, tak rapera osočil ze šíření nenávisti a jejich angažmá považuje za špatnou volbu. Netřeba jistě dodávat, že Bad Bunny i Green Day se proti Trumpovi velmi ostře vymezují.

Jistým překvapením je určité opomenutí současného miláčka Yungbluda, který byl oceněn toliko za nejlepší rockový výkon.

