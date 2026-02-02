GLOSA: Metal je jinde, ale jinak Grammy příliš vzruchu ve výsledcích nepřinesly

Bad Bunny si společně s gramofonkem na album roku Debí tirar más fotos odnesl i pomyslné prvenství za první španělsky nazpívanou desku, vyznamenanou v této kategorii. Bad Bunny, vlastním jménem Benito Antonio Martínez Ocasio, se stal nejstreamovanějším umělcem roku 2025 na platformě Spotify – jeho písně zaznamenaly 19,8 miliardy přehrání – což mohlo v jeho vítězství hrál nemalou roli.
Bad Bunny, společně s kapelou Green Day, vystoupí na finále Super Bowlu, což je důvod, proč se jedné z nejvýznamnějších společenských akcí v USA nezúčastní prezident Donald Trump. Jak skupinu, tak rapera osočil ze šíření nenávisti a jejich angažmá považuje za špatnou volbu. Netřeba jistě dodávat, že Bad Bunny i Green Day se proti Trumpovi velmi ostře vymezují.
Jistým překvapením je určité opomenutí současného miláčka Yungbluda, který byl oceněn toliko za nejlepší rockový výkon.