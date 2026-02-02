Grammy za album roku má Bad Bunny, uspěli i Kendrick Lamar, Lady Gaga či Billie Eilish

Cenu Grammy za album roku získal portorikánský rapper Bad Bunny za kolekci Debí tirar más fotos. V historii hudebních cen je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělsko-jazyčné album. Nahrávkou roku je singl Luther od amerického rappera Kendricka Lamara a zpěvačky SZA. Nejlepší píseň – Wildflower – nazpívala Billie Eilish.
Bad Bunny se stal držitelem Grammy za album roku (Los Angeles, 1. února 2026), | foto: Reuters

Bad Bunny převzetím své ceny uzavřel podle AP překvapivý a historický večer. „Chci toto ocenění věnovat všem lidem, kteří museli opustit svou vlast, aby si šli za svými sny,“ řekl hudebník, jemuž ocenění za album roku předával vítěz z roku 2023 Harry Styles.

Kendrick Lamar získal cenu za nahrávku roku za duet Luther s R&B zpěvačkou SZA. Pro Kendricka Lamara to byla na 68. ročníku předávání hlavních cen hudebního průmyslu v USA páté ocenění za album GNX. Lamar přitom ovládl nominace na letošní Grammy, americká hudební akademie ho navrhla na ocenění v devíti kategoriích.

V případě Billie Eilish je zisk Grammy za nejlepší píseň překvapením. Zpěvačka pokořila nejen Kendricka Lamara, ale také další favorizované těžké váhy Bad Bunnyho, Lady Gaga, Sabrinu Carpenter nebo skladbu Golden z animovaného filmu K–pop: Lovkyně démonů.

Jak se cítíme, když je po všem. Lady Gaga odtajnila hororový klip k nové Wednesday

Britská zpěvačka Lola Young dostala gramofonek za nejlepší sólový popový výkon za píseň Messy. Cenu za nejlepší popové vokální album za rok 2026 má Lady Gaga za desku Mayhem.

Ceby Grammy se na 68. ročníku cen v Los Angeles udílely v době, kdy americkou společnost rozděluje protiimigrační kampaň prezidenta Donalda Trumpa, doprovázená nasazením federálních bezpečnostních složek v některých velkých městech za účelem naplnit vládní sliby ohledně deportací přistěhovalců pobývajících v USA ilegálně. V Minneapolisu federální protiimigrační agenti v posledních týdnech zastřelili dva americké civilisty.

Události hojně komentovali jak průvodce galavečerem, jihoafrický komik Trevor Noah, tak i jednotliví ocenění. Bad Bunny už při přebírání ceny za nejlepší album latinskoamerické městské hudby vyzval k vykázání agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE) z amerických měst.

„Nejsme divoši. Nejsme zvířata. Nejsme mimozemšťané. Jsme lidské bytosti a jsme Američané,“ prohlásil a vyzval lidi, aby se nenechali „kontaminovat nenávistí“. Publikum jeho slova ocenilo potleskem vestoje.

Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

„Na ukradené půdě není nikdo ilegálně. ‚Fuck ICE‘ je vše, co bych chtěla říct,“ byla ve své děkovné řeči ještě razantnější zpěvačka Billie Eilish.

Na události narážela i 26letá britská zpěvačka Olivia Dean, která převzala cenu v kategorii Objev roku. „Chci říci, že tu jsem jako vnučka imigrantky,“ poukázala na svou babičku, která do Velké Británie přišla z Guyany. „Jsem produktem odvahy a myslím, že tito lidé si zaslouží být oslavováni,“ dodala Olivia Dean.

Šestaosmdesát cen Grammy bylo uděleni ještě před hlavní ceremonií. Za zmínku stojí mimo jiné první Grammy pro dalajlámu. Vysloužil si ji za audioknihu Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Meditace: Úvahy Jeho Svatosti dalajlamy). Vůbec první Grammy získal také korejský pop (K-pop), konkrétně píseň Golden z animovaného filmu K–pop: Lovkyně démonů získala trofej pro nejlepší píseň napsanou pro vizuální médium.

Gramofonek pro nejlepší hudební film pak náleží snímku Music for John Williams, jehož koproducentem je slavný režisér Steven Spielberg. Ten se tak stal takzvaným EGOT vítězem, tedy tvůrcem, který má na kontě kompletní sbírku nejprestižnějších ocenění v zábavním průmyslu – Emmy, Grammy, Tony a Oscar.

Držitelé cen Grammy 2026 ve vybraných kategoriích

Album roku

Bad Bunny – Debí tirar más fotos

Nahrávka roku

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Píseň roku

Billie Eilish – Wildflower

Objev roku

Olivia Dean

Nejlepší rapové album

Kendrick Lamar – GNX

Nejlepší popové vokální album

Lady Gaga – Mayhem

Nejlepší taneční elektronické album

FKA twigs – Eusexua

Nejlepší rockové album

Turnstile – Never Enough

Nejlepší alternativní album

The Cure – Songs Of A Lost World

