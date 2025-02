Na Grammy triumfoval raper Kendrick Lamar, má pět cen. Album roku vydala Beyoncé

Americký raper Kendrick Lamar na Grammy bodoval v kategoriích Nahrávka roku, Skladba roku, Nejlepší rapový song, Nejlepší výkon v žánru rap a Nejlepší hudební video. To vše díky písni Not Like Us, přičemž jde teprve o druhý hiphopový singl, který uspěl v jedné z nejdůležitějších kategorií Nahrávka roku. Předtím se to podařilo raperovi Childish Gambinovi se singlem This Is America.

Raper tak v boji o prestižní ocenění porazil favorizované zpěvačky Taylor Swift a Billie Eilish i Beyoncé s jedenácti nominacemi, z nichž proměnila jedinou v kategorii Album roku.

„Věnujeme ocenění tomuto městu,“ řekl Kendrick Lamar na slavnostním večeru k 67. ročníku udílení patrně nejprestižnějších hudebních cen v Crypto.com Areně v Los Angeles.

Los Angeles v posledních týdnech postihly mohutné požáry a už začátek galavečera patřil uctění obětí. „Díky hrdinnému nasazení hasičů byly požáry lokalizovány a navzdory zkáze vynikl duch města,“ zněla slova průvodce večerem Trevora Noaha.

Kendrick Lamar šel na předávání gramofonků se sedmi nominacemi, stejně jako kolega Post Malone a zpěvačky Billie Eilish a Charli XCX.

Objevem roku se stala zpěvačka a skladatelka Chappell Roan, kterou proslavilo album The Rise and Fall Of A Midwest Princess z roku 2023.

Během večera vystoupily na pódiu hvězdy jako Billie Eilish, Shakira, Lady Gaga nebo Bruno Mars, Stevie Wonder nebo Herbie Hancock.

Už před galavečerem byla udělena ocenění v některých vedlejších kategoriích. Jeden z gramofonků tak za audioknihu s názvem Last Sundays in Plains posmrtně získal i exprezident USA Jimmy Carter, který zemřel na konci prosince roku 2024 ve věku 100 let.