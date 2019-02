Album roku podle Grammy nahrála country zpěvačka Kacey Musgraves

„Bylo neuvěřitelné být v kategorii s tak gigantickými alby a neuvěřitelnými uměleckými díly,“ děkovala v závěru ceremoniálu country zpěvačka Kacey Musgraves, když si na pódium přišla pro prestižní cenu pro album roku, kterou získala její deska Golden Hour. „Miluju country tělem i duší,“ řekla už při přebírání jedné z předchozích cen.



Píseň roku získal Childish Gambino za svou kritiku volného prodeje palných zbraní v podobě skladby This Is America. Cenu za něj přebrala moderátorka spolu s písničkářem Johnem Mayerem. Alicia Keys předávání uvedla dojemným příběhem, kterak stejnou cenu v roce 2004 nevyhrála, skutečný vítěz Mayer však svůj gramofonek rozdělil vedví a půlku jí věnoval. Stejná skladba Childish Gambina byla oceněná i v kategorii nahrávka roku, rapová píseň a akademii se líbil také její videoklip.

Původně favorizovaný raper Kendrick Lamar nakonec proměnil jedinou ze svých osmi nominací, a to s písní King’s Dead, jež byla oceněná v kategorii Best Rap Performance.

Výběr z vítězů cen Grammy Nahrávka

Childish Gambino – This Is America

Childish Gambino – This Is America Album

Kacey Musgraves – Golden Hour

Kacey Musgraves – Golden Hour Píseň

Childish Gambino – This Is America

Childish Gambino – This Is America Objev

Dua Lipa

Dua Lipa Popový duet

Lady Gaga a Bradley Cooper – Shallow

Lady Gaga a Bradley Cooper – Shallow Popové sólo

Lady Gaga – Joanne

Lady Gaga – Joanne Rapové album

Cardi B – Invasion of Privacy

Cardi B – Invasion of Privacy Taneční či elektronické album

Justice – Woman Worldwide

Justice – Woman Worldwide R&B album

H.E.R. – H.E.R.

H.E.R. – H.E.R. Rockové album

Greta Van Fleet – From the Fires

Greta Van Fleet – From the Fires Country album

Kacey Musgraves – Golden Hour

Kacey Musgraves – Golden Hour Reggae album

Sting & Shaggy – 44/876

Sting & Shaggy – 44/876 Kompilační soundtrack

Hugh Jackman – The Greatest Showman

Hugh Jackman – The Greatest Showman Producent

Pharrell Williams

„Musím poděkovat Bohu. Díky, že na mě dohlížíš,“ řekla Lady Gaga při přebírání ceny pro píseň Shallow, kterou spolu s Bradleym Cooperem zpívala ve filmu Zrodila se hvězda. Později skladbu předvedla také naživo za doprovodu producenta Marka Ronsona. Bylo to krátce po zahájení přímého přenosu, tedy po druhé ranní našeho času. Tou dobou už však byla řada cen rozdaná mimo kamery.

Grammy mají desítky kategorií, během televizí přenášeného ceremoniálu se však rozdává pouze devět nejsledovanějších.

Slzám se těžko bránila britská zpěvačka Dua Lipa, která se stala objevem loňského roku. „Ani nevím, co na to mám říct. Je to pro mě velká čest, že jsem byla nominovaná s dalšími skvělými zpěvačkami. Chci poděkovat fanouškům a spolupracovníkům,“

„Fakt jsem nečekal, že něco vyhraju,“ podivoval se na pódiu kanadský raper Drake s gramofonkem za nejlepší rapovou píseň v ruce. „Při té příležitosti bych chtěl říct všem děckám i vrstevníkům, co dělají muziku – vyhrajete, když máte lidi, co si zpívají vaše písničky slovo od slova. A když si koupí lístky na váš koncert, tak ani Grammy nepotřebujete,“ povzbuzoval další hudebníky.

V průběhu ceremoniálu vystoupil například Kanaďan Shawn Mendes. Na malém kruhovém pódiu v zadní části sálu začal u klavíru, následně popadl kytaru a přešel na hlavní stage, kde se připojil ke kapele a zpěvačce Miley Cyrusové. Společně zazpívali Mendesovu píseň In My Blood nominovanou na skladbu roku. Působivé bylo i vystoupení zpěvačky Janelle Monáe nominované na album roku s deskou Dirty Computer.

Očekávané spojení dvou různých světů přinesl raper a zpěvák Post Malone s Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis mimo jiné předvedl, jak nedobrý zpěvák umí být.

Potlesk ve stoje už během vystoupení si vysloužila Dolly Partonová, když si v rámci uctění vlastní kariéry zazpívala s Miley Cyrusovou, Katy Perry či Kacey Musgravesovou. Třiasedmdesátileté Partonové to mimochodem zpívá stále skvěle.

„Happy birthday to me!“ zakončila za jásotu publika své vystoupení další legenda – Diana Rossová, která v březnu oslaví pětasedmdesáté narozeniny. A při vší úctě, některé vysoké tóny jí už nevyšly úplně na výbornou.

Asi největší frajeřinu však nakonec předvedla sama moderátorka večera Alicia Keys, když usedla ke dvěma protilehlým klavírům a na oba najednou zahrála. Nakonec však jen u jednoho z nich odehrála směs písní, „které by ráda napsala“, jako Killing Me Softly, The Entertainer nebo Clocks a nakonec i vlastní Empire State of Mind.

Nejen pamětníky potom potěšila vzpomínka na hudbu vzniklou ve veleslavném detroitském vydavatelství Motown, jež letos slaví šedesát let. Hity jako Please, Mr. Postman, Money (That’s What I Want) nebo My Girl předvedli Jennifer Lopez, opět (a opět skvělá) Alicia Keys se přidala na Papa Was a Rolling Stone) a doplnil je i veterán Smokey Robinson.