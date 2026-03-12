RECENZE: Zdolat tu horu. Gorillaz vás na novince vezmou na dobrodružnou cestu
Dalším pojícím prvkem alba je ztráta blízkého, s níž se před pobytem v Indii vyrovnávali jak Albarn, tak i Hewlett. O nejnovějším počinu Gorillaz uvažují jako o díle, které zkoumá otázky smrti a posmrtného života. Hned v několika skladbách jsou použité pěvecké linky již zemřelých interpretů a hudebníků, mezi jinými soulového zpěváka Babbyho Womacka, Marka E. Smithe z post-punkové kapely The Fall, rapera Davida Jolicoeura ze skupiny De La Soul nebo bubeníka Tonyho Allena.
V úvodní skladbě The Mountain pak slyšíme hlas zesnulého herce Dennise Hoppera, známého například z dramatu Modrý samet, akční Nebezpečné rychlostí nebo kultovního motorkářského road movie Bezstarostná jízda. „Řekl jsem si, že když už budeme mluvit o smrti, potřebuju lidi, kteří jsou již mrtví, aby mi s tím pomohli,“ vysvětlil Damon Albarn. Jamie Hewlett dodal, že The Mountain je pokus, jak lidi v době scrollování přimět věnovat čas komplexnímu celku, a vyjádřil přání, aby si lidé album poslechli v klidu od začátku do konce.
Jinak desku ani vnímat nelze – rozhodně by byla chyba se na ni nedočkavě vrhnout ve snaze najít co nejrychleji hitový singl. Gorillaz vás prostřednictvím The Mountain vezmou na dlouhou cestu (hrací doba alba je pár minut přes hodinu), kterou se vyplatí absolvovat s klidnou a otevřenou myslí. Teprve pak se album otevře a vydá všechny na letmý poslech možná ne hned postřehnutelné poklady.
The Mountain
Gorillaz
Už během prvních tónů téměř pětiminutové introdukce The Mountain, v níž znějí indické perkuse nebo sitár hostující Anoushky Shankar, Gorillaz naznačí, co se v následujících skladbách bude dít. Druhá skladba The Moon Cave už má tradičnější písničkovou strukturu, chytlavý rytmus, nosnou melodickou linku a tak akorát exotického aranžérského koření.
Skladba The Happy Dictator s nepřeslechnutelným vkladem hostující americké dvojice Sparks je po textové stránce inspirována myšlenkami někdejšího turkmenského diktátora Saparmurata Atajeviče Nijazova, známého jako Turkmenbaši, který mimo jiné chtěl, aby jeho lid měl pouze šťastné myšlenky a nestaral se o chod světa, takže v zemi zakázal špatné zprávy.
|
RECENZE: Gorillaz jsou na Cracker Island popoví a příjemně nostalgičtí
The Happy Dictator je díky „budovatelsky“ optimistické melodické lince jednou z nejsnáze stravitelných položek na albu a není divu, že jej Gorillaz vybrali jako první singl. To nejlepší, co The Mountain nabízí, ovšem nejsou refrény na první dobrou, ale pečlivá práce s dramaturgií. Nejen samotných písniček, ale alba jako takového. Účelně využití hosté, drobné zvukové detaily, které objevíte, až když tu cestu na horu absolvujete poněkolikáté.
Hudebně je deska pestrou a barevnou směsí popu, hip hipu, world beatu, synth rocku s příchutí melancholie. Kromě angličtiny na ní zní arabština, hindština, španělština nebo jorubština, kterou se dorozumívá etnická skupina žijící v jihozápadní části Nigérie.
Skladba The Empty Dream Machine s hostujícím kytaristou Johnnym Marrem přímo vybízí k ponoru do svého nitra a rozjímání. The Manifesto je exotický hip hop, The Plastic Guru opět s Johnnym Marrem a Anoushkou Shankar jen tak mezi řečí dojme krásnou, majestátní ústřední melodií a přímo na ni navazuje další vrchol alba, skladba Delirium. Tu si pro sebe „ze záhrobí“ ukradne Mark E. Smith a jeho nezaměnitelný hlas. Nahrávka jeho zpěvu pochází z roku 2010, kdy s Gorillaz spolupracoval na skladbě Glitter Freeze z alba Human Plastic. Jeho „delirium“ vám bude v hlavě znít ještě dlouho poté, co desku vypnete.
Ve skladbě Damascus už téměř nejsou „typičtí“ Gorillaz k poznání, ale otázkou je, co je vlastně typická tvář tohoto tělesa. Damon Albarn byl vždy otevřený mnoha hudebním polohám a stylům, nechtěl být navěky spojován s Blur a britským hudebním tiskem nesmyslně vyvolanou tzv. britpopovou válkou s rivaly Oasis.
The Mountain je výsledkem jeho kosmopolitního vnímání hudby a také přístupu ke skládání. Neboť jakkoliv se na albu jako na kolotoči střídají hosté, styly, žánry, nálady a scenérie, není výsledek přeplácaný a vždy v centru dění stojí na nosném nápadu postavená písnička. Jen je někdy potřeba si k ní nalézt cestu. Ale jak víme, i cesta může být cíl. A už teď se můžeme těšit, na jakou cestu nás Gorillaz vezmou letos na festivalu Rock for People, kde jsou jedním z headlinerů.
